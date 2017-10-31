منتخبنا يتحدى البرتغال في «شاطئية القارات» الليلة

رضا سليم (دبي)

يدشن منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مشواره في النسخة السابعة لبطولة القارات التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام السابع على التوالي، في منطقة مراسي بروميناند بالخليج التجاري، على قناة دبي المائية.

وتأتي أولى مواجهات منتخبنا أمام البرتغال في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن المجموعة الأولى، ويسبقها لقاء البرازيل «حامل اللقب» مع مصر في المجموعة نفسها، وتعد أولى مواجهات البطولة التي تنطلق في الساعة الرابعة والربع عصراً، وتستكمل مباريات اليوم بمواجهة روسيا والمكسيك في افتتاح المجموعة الثانية، في الساعة السابعة والربع مساءً، فيما تختتم مواجهات اليوم الأول في الساعة الثامنة مساءً بمباراة إيران وباراجواي في المجموعة الثانية.

ويبحث منتخبنا في النسخة السابعة عن إنجاز جديد، بعدما فاز من قبل بالميدالية البرونزية مرتين في النسخة الثانية عام 2012، والثالثة عام 2013، بعدما دشن مشاركاته في البطولة بالمركز الرابع في النسخة الأولى 2011، إلا أن النتائج خلال آخر 3 نسخ لم تكن في مستوى الطموح، خاصة أن المنتخب خرج من الدور الأول، وحقق المركز السابع في النسخة الماضية، والخامس في البطولة قبل الماضية والسادس في النسخة الرابعة 2014.

وأنهى منتخبنا، صاحب لقب وصافة القارة الآسيوية والترتيب العاشر بين منتخبات العالم، استعداداته للبطولة، خلال المعسكر الداخلي في مقر اتحاد الكرة والتدريب على شاطئ حديقة الممزر، تحت قيادة المدرب المواطن محمد المازمي الذي استدعى 16 لاعباً، تمت تصفيتهم إلى 12 لاعباً هم محمد حمزة، حميد جمال، محمد الجسمي، وليد محمدي، وليد بشر، أحمد بشر، علي حسن كريم، هيثم الصباح، علي محمدي، عباس علي، هشام المنتصر، بطي عبدالحسين.

وقال محمد المازمي: «الجميع أصبح جاهزاً لضربة البداية، وندرك قوة المنافس الذي سبق أن لعبنا معه في البطولة الماضية، ونعرف جميع لاعبيه، وتدربنا جيداً خلال الأيام الماضية، وعازمون على تحقيق نتيجة إيجابية مرضية لنا ولجمهورنا، والطموح في اتجاه الوصول إلى المباراة النهائية، ونملك الإمكانيات لتحقيق هدفنا».

وتستكمل المباريات غداً بالجولة الثانية، حيث يلتقي منتخبنا مع مصر في لقاء عربي خالص في الساعة الرابعة والربع عصراً، كما يلتقي البرازيل مع البرتغال في الساعة الخامسة والنصف مساءً، ضمن المجموعة الأولى، وتتحول المواجهات إلى المجموعة الثانية في المباراة الثالثة التي تجمع بين باراجواي وروسيا في الساعة السابعة إلا ربع مساءً، فيما يلتقي المكسيك مع إيران في الساعة الثامنة مساءً.

وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى نصف النهائي في ثالث أيام البطولة، حيث يلتقي المكسيك مع باراجواي في الساعة الرابعة والربع عصر بعد غد، تليها مباراة مصر مع البرتغال في الساعة الخامسة والنصف مساءً، ويلتقي منتخبنا الوطني مع البرازيل في الساعة السابعة إلا ربع مساءً، كما يلتقي إيران مع روسيا في الساعة الثامنة مساءً، وتنطلق منافسات نصف النهائي في الساعة الرابعة والربع عصر يوم الجمعة المقبل، فيما تجرى تحديد المراكز والنهائي يوم السبت، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

في الوقت نفسه، تدربت جميع المنتخبات المشاركة في ملعب البطولة أمس، طبقاً للجدول الذي وضعته اللجنة المنظمة، وتتسلط الأنظار على البرازيل حامل اللقب، والذي يملك حظوظاً كبيرة للحفاظ على الكأس، حيث فاز المنتخب بقيادة جيلبرتو بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في مايو الماضي، كما فاز في كل مسابقة شارك فيها خلال هذه الفترة الماضية، كما يظهر باراجواي للمرة الأولى في البطولة.