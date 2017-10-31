الظروف حرمتني أن أصبح أحد نجوم «الإمبراطور»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
يتمتع وليد خالد رضوان كابتن فريق خماسيات كرة القدم بنادي دبي لأصحاب الهمم بمهارات فنية تسهم في ترجيح كفة فريقه، كما حدث منذ أيام، عندما قاده إلى إحراز لقب النسخة الأولى لكأس السوبر، على حساب نادي العين لأصحاب الهمم، وافتتح أهداف اللقاء الذي انتهى لمصلحة «دبي لأصحاب الهمم بثلاثية مقابل هدف.
وقال وليد خالد: سبق لي اللعب مع الوصل، عندما كنت صغيراً وقبل ذلك في أي مساحة متاحة داخل المنزل أو خارجه والطرقات، أما الآن أنا كابتن فريق نادي دبي وهداف النسخة الماضية لكرة الصالات برصيد 22 هدفاً أشعر بالسعادة دائماً طالماً أمارس اللعبة.
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وأضاف: لولا الإعاقة السمعية لكنت الآن أحد نجوم دوري الخليج العربي، والحال ينطبق على الكثيرين من زملائي، أتخيل في كثير من الأحيان، لو أنني لا أعاني من فقدان حاسة السمع، وأعتقد أن موهبتي تكون محط اهتمام كبير من المدربين الأجانب وإدارات الأندية، تحديداً الوصل الذي أشجعه منذ نعومة أظافري، إذ كثيراً ما أرى نفسي لاعباً في صفوف «الإمبراطور»، وأعود إلى رشدي، وأحمد الله على نعمه، وأشكر فضله عن قناعة ورضا، والحمد لله أنني ألعب كرة القدم، وأحقق الإنجازات وهذا يكفيني.
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على الصعيد الاجتماعي، أشار وليد خالد إلى أنه يعمل في شركة وصل، حيث يزاول عمله بشكل طبيعي دون أي صعوبات، علماً بأنه الوحيد في الشركة الذي يعاني من الإعاقة السمعية، ولا يشعر بوجود أي فروقات بينه وبين زملائه، منهياً حديثه بالإشارة إلى أن دخوله «القفص الذهبي»، هو مسألة وقت لا أكثر وعندما يحين النصيب.