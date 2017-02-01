5.29 مليار درهم أرباح «أبوظبي الوطني» العام الماضي

(الاتحاد)

حقق بنك أبوظبي الوطني 5.29 مليار درهم أرباحاً صافية خلال العام 2016، بارتفاع نسبته 1.2%، مقارنة بأرباحه في العام 2015.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% (بواقع 45 فلساً للسهم)، وارتفعت الأرباح التشغيلية (الأرباح قبل المخصصات والضرائب) بنسبة 5% عن العام السابق مع نمو الإيرادات غير المشتملة على الفوائد، تماشياً مع استراتيجية البنك، بالإضافة إلى الإدارة المنضبطة للمصاريف على مدار العام.

وحافظ البنك على نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر مع استمرار ظروف السوق الصعبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 26% عن العام السابق ليبلغ 1.19 مليار درهم، بما يتماشى مع المؤشرات التي أعربت عنها الإدارة في بداية العام.