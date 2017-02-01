5.29 مليار درهم أرباح «أبوظبي الوطني» العام الماضي

(الاتحاد)
حقق بنك أبوظبي الوطني 5.29 مليار درهم أرباحاً صافية خلال العام 2016، بارتفاع نسبته 1.2%، مقارنة بأرباحه في العام 2015.
واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% (بواقع 45 فلساً للسهم)، وارتفعت الأرباح التشغيلية (الأرباح قبل المخصصات والضرائب) بنسبة 5% عن العام السابق مع نمو الإيرادات غير المشتملة على الفوائد، تماشياً مع استراتيجية البنك، بالإضافة إلى الإدارة المنضبطة للمصاريف على مدار العام.
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وارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 26% عن العام السابق ليبلغ 1.19 مليار درهم، بما يتماشى مع المؤشرات التي أعربت عنها الإدارة في بداية العام.
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