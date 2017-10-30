الإعلام الغربي: مصداقية قطر محل شكوك قوية

دينا محمود (الاتحاد)

أبرزت وسائل إعلام غربية كبرى الانتقادات التي واجهها الحديث التليفزيوني الذي أدلى به أمير قطر تميم بن حمد لمحطة «سي بي إس» التليفزيونية الأميركية، وزعم فيه ضمنياً أنه كان هناك تلويحٌ بتدخل عسكري، على صعيد الأزمة التي تعصف بالخليج حالياً جراء المواقف المتعنتة التي يتبناها نظامه.

فقد أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إلى أن هذه المقابلة، التي بُثت في إطار برنامج «60 دقيقة» أمس الأحد على شاشة تلك المحطة، قوبلت بـ «انتقاداتٍ فورية» من جانب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي نشر تغريداتٍ وجه فيها انتقاداتٍ لاذعة لما ورد فيها من هجومٍ على السعودية والإمارات وادعاءات كاذبة.

وأبرزت الصحيفة واسعة الانتشار في تقريرٍ إخباري نشرته في هذا الصدد ما قاله الدكتور قرقاش من أن مثل هذا الهجوم ليس إلا «توجه يائس»، مُهاجماً من جهته محاولات حاكم «الدويلة المعزولة» لـ«التوجه للإعلام الغربي والهجوم على السعودية والإمارات في هذه المرحلة».

وسلطت «نيويورك تايمز» في تقريرها الضوء على تأكيد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الخيارات المتاحة في الوقت الراهن أمام النظام الحاكم في الدوحة تتمثل إما في أن «يقبل عزلته عن محيطه دون تباكٍ أو (أن) يبدأ ما يجب عليه عمله»، في إشارة واضحة إلى الاستجابة للمطالب المُحقة التي تحاول قطر عبثاً تجنب الامتثال إليها. ولم يفت التقرير بطبيعة الحال الإشارة إلى جذور الأزمة الحالية، الناجمة عن السياسات التخريبية والطائشة التي ينتهجها النظام القطري، قائلاً في هذا الصدد، إن الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب تتهم هذا النظام بـ «تمويل المتطرفين، وتعارض دعمه للجماعات الإسلامية.. وعلاقاته مع إيران».