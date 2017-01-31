«الإمارات دبي الوطني» يطلق «قرض السيارات الأخضر»

دبي (الاتحاد)

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني أمس، «قرض السيارات الأخضر» ضمن إطار التزامه بدعم تحول البلاد إلى اقتصاد منخفض الكربون، انسجاماً مع «رؤية الإمارات 2021». وتم إطلاق القرض الجديد استجابة للاهتمام المتنامي من جانب المواطنين والمقيمين في الدولة بدعم الاقتصاد الأخضر والمستدام للدولة، وبهدف تشجيع العملاء على الاستثمار في المركبات الصديقة للبيئة.

ويتوجه قرض السيارات الأخضر إلى العملاء المهتمين بشراء السيارات الكهربائية والهجينة من وكلاء السيارات المعتمدين في دولة الإمارات، ويوفر حسومات بواقع 50 نقطة أساس على أسعار الفائدة المعمول بها، أو حتى 25 نقطة أساس على السعر الثابت، وبمناسبة إطلاق المنتج الجديد، يقدم البنك أيضاً عرضاً لاسترداد كامل رسوم إنجاز العملية.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني «ثمة إجماع عالمي متنامٍ اليوم على وجوب التعامل بجدية مع المبادرات الرامية إلى تمكين الدول والمؤسسات والأفراد من الانتقال إلى مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.

ومع أن هذا الأمر يفتح آفاقاً مهمة على صعيد الاستدامة، إلا أنه ينطوي في الوقت نفسه على تحدٍ لا يستهان به لناحية رأس المال الكبير اللازم لتحول الاقتصادات التي تعتمد بطبيعة الحال على الوقود الأحفوري، ونحن في بنك الإمارات دبي الوطني ندرك ضرورة تبني نهج ثلاثي المحاور يدمج بين السياسات والتكنولوجيا ورأس المال لدعم المبادرات المستقلة في هذا الإطار، ولهذا فقد أطلقنا اليوم قرض السيارات الأخضر الجديد».

ويتطلع بنك الإمارات دبي الوطني من خلال قرض السيارات الأخضر للمساهمة في إرساء بيئة مستدامة عبر الترويج لاعتماد السيارات الكهربائية والهجينة، وكذلك المشاركة في مبادرة «المسرعات الحكومية»، ودعم مبادرة «دبي للتنقل الأخضر» التي أطلقها «المجلس الأعلى للطاقة» في دبي. كما يعتبر البنك أحد الموقعين على «وثيقة إعلان دبي بشأن التمويل المستدام» في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.