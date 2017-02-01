إنجاز الإنشاءات الأساسية في مشروع «المارية سنترال» بأبوظبي

سيد الحجار(أبوظبي)

أنجزت شركة «جلف ريليتد» أعمال الإنشاءات الأساسية لمشروع «المارية سنترال»، الذي تباشر تطويره بجزيرة المارية في أبوظبي، بحسب الدكتور كريم الصلح المدير التنفيذي المشارك في الشركة، والرئيس التنفيذي لـ«جلف كابيتال».

وقال الصلح، على هامش جولة صحفية بمقر المشروع أمس، إن الإنشاءات الأساسية تمثل نحو 60% من كامل الأعمال الإنشائية، حيث انتهت الشركة من تشييد كامل الأعمال الهيكلية، وصولاً إلى السطح العلوي للمشروع، فيما تتبقى التشطيبات الداخلية والخارجية بالمشروع.

وأوضح الصلح أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء مول «المارية سنترال» تقدر بنحو مليار دولار (3.67 مليار درهم)، فيما تصل تكلفة المشروع ككل، والذي سيضم كذلك برجين إلى 1.5 مليار دولار (5.51 مليار درهم).

ويشغل البرجان مساحة 400 ألف قدم مربعة، من المتوقع استكمالهما بحلول عام 2020، حيث يشمل البرج الأول فندقاً وشققاً فندقية، بينما يحتوي الثاني على شقق سكنية فاخرة.