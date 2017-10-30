3 قتلى بعاصفة عاتية في أوروبا الوسطى



تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017 براغ (أ ف ب) قتل ثلاثة أشخاص بعاصفة ضربت أوروبا الوسطى، في وقت مبكر صباح أمس، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وعرقلت حركة السير على الطرق وسكك الحديد، وفي جمهورية التشيك، أدى تساقط أشجار إلى قتل امرأة ورجل مسن.وفي بولندا، قتل سائق في سيارته التي اصطدمت بجذع سقط على الطريق. وأوقفت الرياح العنيفة حركة السير على عشرات السكك الحديد وعدد كبير من الطرق في التشيك. وارتفعت مياه بعض الأنهار في شمال البلاد إلى مستوى الخطر.وقالت المتحدثة باسم شركة الكهرباء، إن «مئات آلاف المنازل حرمت من الكهرباء»، وتعرض حوالى 200 ألف شخص لانقطاع التيار في غرب بولندا، وفي النمسا ألغي سباق كأس العالم للرجال في التزلج بسبب الرياح العاتية.