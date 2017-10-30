روحاني: إيران ستواصل برنامجها الصاروخي

طهران (أ ف ب)

قال الرئيس الايراني حسن روحاني أمس، إن بلاده ستستمر في برنامجها للتسلح خصوصاً الصاروخي طالما كان ذلك ضرورياً، في وقت يعد فيه الكونجرس الأميركي عقوبات جديدة ضد برنامج طهران الصاروخي، وأكد روحاني في خطاب أمام البرلمان بثه التلفزيون «للدفاع عن أمتنا ووحدتنا الترابية، سنصنع الصواريخ كافة التي نحتاج إليها».وأضاف «صنعنا صواريخ ونصنع وسنصنع؛ لأن ذلك ليس فيه انتهاك لأي قاعدة دولية ولا حتى القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي».وهذا القرار الذي تبناه المجلس في يوليو 2015 صدق على الاتفاق الذي أُبرم بين إيران ومجموعة القوى الست (ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة).وأتاح هذا الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية دولية وغربية فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي. في المقابل قبلت إيران ضمان أن يكون برنامجها النووي محض سلمي ومدني وعدم السعي لحيازة سلاح نووي.وحول الصواريخ نص القرار على «عدم قيام إيران بأي نشاط على صلة بصواريخ بالستية صممت لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية بما فيها عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا صواريخ بالستية» لمدة ثمانية أعوام كحد أقصى.