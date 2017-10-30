بالصور.. مئات آلاف الكتالونيين يتظاهرون ضد الانفصال في برشلونة

برشلونة (وكالات)

تظاهر أمس مئات آلاف الكتالونيين المؤيدين للبقاء ضمن إسبانيا، في شوارع برشلونة بعد يومين من إعلان برلمان الإقليم الاستقلال ورد مدريد ببدء إجراءات وضعه تحت الوصاية، وانتهت التظاهرة بهدوء بعدما سارت في قلب برشلونة رافعة بحرا من الأعلام الإسبانية والكتالونية على وقع هتافات «بوتشيمون إلى السجن»، في إشارة إلى الرئيس الكتالوني الانفصالي الذي أقالته مدريد الجمعة.

وقالت الشرطة البلدية في برشلونة إن نحو 300 ألف شخص تظاهروا أمس في المدينة في حين أشار المنظمون إلى مشاركة 1,3 مليون شخص، وتعيش المنطقة هذه الأحداث وسط التباس كبير، خصوصا بعدما دعا كارليس بوتشيمون أنصاره أمس الأول إلى الاعتراض سلميا على إجراءات مدريد التي باشرت تدابير وضع الإقليم الانفصالي تحت وصايتها بعد إعلان استقلاله الجمعة.

وأكد أوريول جونكيراس نائب رئيس حكومة كاتالونيا المقال أيضا، أمس في مقال أن «بوتشيمون هو الرئيس وسيبقى» رئيسا للمنطقة، مؤكدا أنه لن يعترف بدوره بقرارات مدريد التي وضعت الإقليم تحت الوصاية.