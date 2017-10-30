السبهان يستنكر صمت لبنان حكومة وشعباً إزاء «حزب الله»

بيروت (وكالات)

استنكر وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أمس، صمت الحكومة والشعب اللبنانيين تجاه ممارسات مليشيا «حزب الله» قائلاً في تغريدة على تويتر «ليس غريباً أن يعلن ويشارك الحزب الإرهابي حربه على المملكة بتوجيهات من أرباب الإرهاب العالمي، ولكن الغريب صمت الحكومة والشعب في ذلك». وكان السبهان قد طالب الخميس الماضي بضرورة التصدي «لحزب الله» ومعاقبته، والعمل بشكل جاد على تقليمه داخلياً وخارجياً ومواجهته بالقوة. كما حذر من مغبة جرائم «حزب الله» حيث كتب في 4 سبتمبر الماضي «ما يفعله حزب الشيطان من جرائم، لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس إثارة على لبنان حتماً، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده... دماء العرب غالية».

من جهته، دافع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن قرار تعيين سفير جديد لدى دمشق، قائلاً إن «وجود سفارة لبنانية في سوريا، تأكيد على استقلالنا وسيادتنا». ومنذ يومين، أعلن عن توقيع الحريري قراراً بتعيين سعد زخيا سفيراً جديداً للبنان لدى دمشق، والذي حظي بموافقة الحكومة السورية. واعتبر الحريري انتقاد بعض الأوساط لهذه الخطوة، مجرد «مزايدة رخيصة» بينما أكدت مصادر رئاسة الجمهورية تعيين سفير للبنان في سوريا، إجراء روتيني وتنفيذي صادر عن مجلس الوزراء، وهو لا يختلف عن أي مرسوم لتعيين السفراء الآخرين، كون العلاقات الدبلوماسية مع دمشق لم تنقطع أصلاً.