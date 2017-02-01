الحضري: منتخب «الفراعنة» عاد كبيراً واللقب هدفنا!

محيي وردة (أبوظبي)

دخل موسوعة الأساطير من الباب الكبير بعد أن بات أكبر لاعب يشارك في بطولة الأمم الأفريقية، مثلما كان أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة على مدار دوراتها المختلفة والأكثر فوزاً بلقبها، واستحق أن ينحني أمامه العالم احتراماً وتقديراً لمسيرة عطاء حفلت بالألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.

إنه عصام الحضري الملقب بالسد العالي الذي صار حديث العالم في ظل ما يقدمه من ملحمة يسطرها التاريخ خلال بطولة الأمم الحادية والثلاثين والمقامة حالياً بالجابون.

«الاتحاد» حاورت الحارس العملاق هاتفياً خلال وجوده بالعاصمة الجابونية ليبرفيل وقبل ساعات من مباراة المنتخب المصري مع بوركينا فاسو بقبل نهائي البطولة، حيث أكد الحضري صعوبة اللقاء، واصفاً الفريق البوركيني بالقوي مع تميزهم بالسرعة والمهارة، فضلاً عن الطول الفارع، وقال: لكن منتخب الفراعنة عاد من جديد ومن الصعب أن يقف أمامنا الآن أي شيء، لقد قلت للاعبين، وأذكرهم دائماً أن من يمتلك تلك الجينات يستطيع أن يتجاوز أي محنة ويقهر المستحيل.

وحول تزايد آمال الفوز باللقب قال الحضري: لن نفرط في اللقب، وأنا شخصياً أحلم أن أرى في طريق عودتي فرحة المصريين، خصوصاً في هذا التوقيت الصعب، فمصر بحاجة حالياً إلى فرحة، ومن يساهم في عودة الترابط، وهذا الجيل الذي أعتبره هدية لمصر في تلك الظروف قادر على تحقيق كل الأحلام.