الحضري: منتخب «الفراعنة» عاد كبيراً واللقب هدفنا!

محيي وردة (أبوظبي)
دخل موسوعة الأساطير من الباب الكبير بعد أن بات أكبر لاعب يشارك في بطولة الأمم الأفريقية، مثلما كان أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة على مدار دوراتها المختلفة والأكثر فوزاً بلقبها، واستحق أن ينحني أمامه العالم احتراماً وتقديراً لمسيرة عطاء حفلت بالألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.
إنه عصام الحضري الملقب بالسد العالي الذي صار حديث العالم في ظل ما يقدمه من ملحمة يسطرها التاريخ خلال بطولة الأمم الحادية والثلاثين والمقامة حالياً بالجابون.
|
وحول تزايد آمال الفوز باللقب قال الحضري: لن نفرط في اللقب، وأنا شخصياً أحلم أن أرى في طريق عودتي فرحة المصريين، خصوصاً في هذا التوقيت الصعب، فمصر بحاجة حالياً إلى فرحة، ومن يساهم في عودة الترابط، وهذا الجيل الذي أعتبره هدية لمصر في تلك الظروف قادر على تحقيق كل الأحلام.
|