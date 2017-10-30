الجيش الكويتي يجري تدريبات بالذخيرة الحية لمدة 10 أيام



تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017 الكويت (د ب أ) أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أمس عن تنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية بداية من غد وحتى 9 نوفمبر، وتقام التدريبات على مسافة 3 كيلومترات شمال «جزيرة فيلكا»، فيما يمتد التمرين إلى «جزيرة بوبيان» بمسافة 24 كيلومترا باتجاه الغرب مرورا بخور الصبية، وبمسافة 27 كيلومترا باتجاه الجنوب مرورا بجال الزور، وبمسافة 24 كيلومترا باتجاه الشرق مرورا برأس الصبية. ودعت الوزارة جميع مرتادي البر والبحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة. وكانت الكويت استضافت خلال الفترة من 19 مارس الماضي إلى 6 من أبريل الماضي، تمرين (حسم العقبان 2017)، الذي تشارك فيه قوات من دول مجلس التعاون والجانب الأميركي، وبدأ في البحرين عام 1990، ويعتبر أحد أكبر التمارين العسكرية على المستويين الإقليمي والدولي.