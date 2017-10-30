الكويت تدرس وضع استراتيجيات فاعلة للتصدي للهجمات الإلكترونية

الكويت (د ب أ)

استضافت الكويت مؤتمراً عن « الأمن السيبراني» بمشاركة مجموعة من المحاضرين الدوليين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لدراسة وضع استراتيجيات فاعلة للتصدي للهجمات الإلكترونية، وشارك في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «إدارة مخاطر الأمن السيبراني - الحصول على حلول عملية للتحديات والمخاطر» ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتي سالم الاذينة والرئيس التنفيذي لشركة «كواليتي نت» محمد النصف الشريك الرئيس للمؤتمر، والمحاضر الرئيسي للمؤتمر مايكل دانيال مستشار الأمن السيبراني للرئيس الاميركي السابق باراك أوباما.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كواليتي نت» محمد النصف، في بيان صحفي أمس، إن الندوة تأتي ضمن إطار الجهود المشتركة في مجال تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وطرح أدوات وحلول أمن المعلومات، ومناقشة سياستها واستراتيجيتها الرامية إلى الحد من أخطارها والارتقاء بمستوى الأمن السيبراني، وأشار النصف أن الفضاء الإلكتروني بات مليئا بالاختراقات الأمنية التي رصدتها كبرى شركات الأمن السيبراني والباحثين المتخصصين في هذا الميدان، لافتا إلى ظهور 145 ألف برنامج من البرامج الخبيثة الجديدة مستهدفة الهواتف النقالة في السنة الواحدة كبدت العالم حوالي 413 مليار دولار كخسائر سنوية للجرائم السيبرانية.وقال إنه على الصعيد المحلي، فقد تم رصد عمليات عدة للقرصنة استهدفت القطاع المصرفي ونظم الدفع الإلكتروني، ما استوجب تداعي الهيئات الحكومية المختصة بالكويت لوضع التشريعات والقوانين الرادعة للجرائم الإلكترونية. قوأكد النصف استعداد شركة «كواليتي نت» وحرصها الشديد على التعاون والعمل مع مؤسسات دولة الكويت بكافة قطاعاتها من أجل إيجاد الحلول التكنولوجية المناسبة لحماية قطاع الاتصالات المعلوماتية وتبادل البيانات من القرصنة والاختراق. ومن جانبه ، طرح مايكل دانيال مستشار الأمن السيبراني تعريفات واضحة للأمن السيبراني وطرق ناجحة لحماية أمن المعلومات بالمؤسسات العامة والخاصة بشكل متكامل يكافح عمليات القرصنة ويحمي المقدرات العامة والخاصة.