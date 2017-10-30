الإمارات تؤكد سيادتها على «جزرها الثلاث» المحتلة من قبل إيران

الخرطوم (الاتحاد)

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الرئيسة الأربع للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني أمس في الخرطوم، وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، بالبرلمان العربي. كما ضم وفد المجلس أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.

شارك الوفد في أعمال لجان البرلمان العربي الأربع الرئيسة التي عقدت اجتماعاتها أمس، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي ما أنجزته فيما يتعلق بالشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي، ومستجدات الأوضاع بشأن (القضية الفلسطينية، الأمن القومي العربي، احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبوموسى» وأيضا الجولان العربي السوري المحتل).

وأكد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية على نهج دولة الإمارات الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، مجددا مطالب الدولة بحل هذه القضية بالوسائل السلمية وعلى رأسها الحوار الثنائي المباشر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، كما أكد على الدور المهم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، من أجل العمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وشدد وفد الشعبة على أهمية بناء استراتيجية عربية موحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف، مع التأكيد على ضرورة التصدي وعدم التسامح مع كل من يدعم ويروج ويمول الإرهاب وخطاب التطرف والكراهية، لافتا إلى ضرورة تضافر وتكامل الجهود من أجل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع ومصادر تمويله.

من جهتها عرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، مشروع الوثيقة العربية للعناية بالصحة كمبادرة من اللجنة وضمن خطة عملها للدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بمقترح يتعلق بهذا الشأن يؤكد على أهمية مخاطبة البرلمانات العربية لتقديم وجهة نظرها حيال القضايا أو الموضوعات أو التوصيات الواجب إدراجها في مثل هذه الوثيقة ثم يتم تشكيل لجنة لدراسة ردود البرلمانات العربية وإعداد مشروع أولي الوثيقة. كما عرضت اللجنة مقترح إعداد مشروع قانون استرشادي عربي ينظم إنشاء آلية عمل المنظمات العاملة في المجال الإنساني والخيري كمبادرة من اللجنة وضمن خطة عملها للدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

كما اطلعت اللجنة على تقرير اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد تصور مبدئي لمشروع وثيقة التعليم العالي في العالم العربي ورفعه إلى مكتب البرلمان العربي، وناقشت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي مشروع خطة عمل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان 2017/‏‏2018، والمغالطات الواردة في تقارير حقوق الإنسان عن العالم العربي واطلعت على مذكرة بشأن مستجدات قضايا حقوق الإنسان بالجامعة العربية. فيما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية موضوع التكامل الاقتصادي العربي. وعلى هامش اجتماعات البرلمان العربي عقدت أمس اجتماعات اللجان الفرعية المعنية بدراسة مشروع موازنة البرلمان العربي للعام المالي 2018م، ولجنة فلسطين لبحث ما تم إنجازه من جهود البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية، وحث الدول الإفريقية على عدم المشاركة في قمة إفريقيا إسرائيل، والتي كان من المزمع عقدها في جمهورية توجو خلال شهر أكتوبر الجاري، كما عقدت اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة الدول العربية الأقل نماء، اجتماعاتها أمس.