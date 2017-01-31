حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الشباب

منير رحومة (دبي)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشباب الرياضي العربي برئاسة سامي أحمد ضاعن القمزي، وعضوية كل من خالد عيسى بوحميد، ومحمد مطر المري، وجمال حامد المري، ويوسف أحمد بن غليطة، ومحمد حسن الشحي، وفارس محمد المطوع، وخليفة عبدالله حارب، وعمر حمد بوشهاب، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد.

ونص القرار على أن يباشر مجلس الإدارة أعماله، وفقاً للنظام الأساسي للنادي والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي، ويتولى في سبيل تحقيق أهدافه القيام بمهام واختصاصات تشمل القيام بإجراءات التسلم والتسليم من الإدارة السابقة، وتوزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة لتسهيل وتسيير الأعمال اليومية للنادي، والإشراف والمتابعة على إنجاز الإدارة التنفيذية للأعمال التشغيلية للنادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه.

وخوّل القرار مجلس إدارة النادي في حصر جميع أموال النادي المنقولة وغير المنقولة وتدوينها في السجلات المعتمدة لديه، ومزاولة الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة والضرورية لحوكمة أعمال النادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه، إضافة إلى تمثيل النادي في علاقاته مع الغير، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية في النادي، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة لمعاونته في أداء مهامه، سواء من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، والاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من موظفي النادي أو من غيرهم، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات مجلس الإدارة. كما حدد القرار آلية عقد اجتماعات مجلس الإدارة، والتقارير الدورية، ويلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وحدد القرار مدة دورة عمل مجلس الإدارة بـ4 سنوات من تاريخ إصدار القرار، وأنه يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين المجلس أو أي من أعضائه لمدة أو مدد أخرى، كما يجوز لها إضافة أو إعفاء أي عضو.

وعلمت «الاتحاد» أن خالد بوحميد سيتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، على أن يتم خلال الاجتماع الأول، والمقرر السبت المقبل، اعتماد الهيكل الإداري الداخلي، والذي يشمل تشكيل لجنتي الكرة والاستثمار برئاسة جمال حامد المري، ومحمد مطر المري.

وستحافظ شركتا الكرة والاستثمار على نفس أعضاء اللجنتين المؤقتين، على أن يكون الباب مفتوحاً لتعزيز العضوية بأي خبرات أخرى خلال المرحلة المقبلة.