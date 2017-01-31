حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الشباب

منير رحومة (دبي)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشباب الرياضي العربي برئاسة سامي أحمد ضاعن القمزي، وعضوية كل من خالد عيسى بوحميد، ومحمد مطر المري، وجمال حامد المري، ويوسف أحمد بن غليطة، ومحمد حسن الشحي، وفارس محمد المطوع، وخليفة عبدالله حارب، وعمر حمد بوشهاب، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد.
ونص القرار على أن يباشر مجلس الإدارة أعماله، وفقاً للنظام الأساسي للنادي والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي، ويتولى في سبيل تحقيق أهدافه القيام بمهام واختصاصات تشمل القيام بإجراءات التسلم والتسليم من الإدارة السابقة، وتوزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة لتسهيل وتسيير الأعمال اليومية للنادي، والإشراف والمتابعة على إنجاز الإدارة التنفيذية للأعمال التشغيلية للنادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه.
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وحدد القرار مدة دورة عمل مجلس الإدارة بـ4 سنوات من تاريخ إصدار القرار، وأنه يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين المجلس أو أي من أعضائه لمدة أو مدد أخرى، كما يجوز لها إضافة أو إعفاء أي عضو.
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وستحافظ شركتا الكرة والاستثمار على نفس أعضاء اللجنتين المؤقتين، على أن يكون الباب مفتوحاً لتعزيز العضوية بأي خبرات أخرى خلال المرحلة المقبلة.