«الشارقة للكتاب» يستضيف خبراء التجارة الإلكترونية

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف الدورة الـ36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عبر «منصّة التواصل الاجتماعي»، نخبة من ممثلي كبريات الشركات التقنية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، وأمن المعلومات، والتواصل الاجتماعي، للحديث عن خبراتهم وتجاربهم حول أحدث ما توصّلت إليه تقنية المعلومات، إلى جانب مناقشة دور شبكات الإعلام الحديث في وقتنا الراهن.

وقالت خولة المجيني، رئيس قسم التسويق في هيئة الشارقة للكتاب: «تعد منصة التواصل الاجتماعي من الفعاليات المبتكرة التي تجمع بين محبي القراءة من ناحية، ورواد المواقع الإلكترونية ومشاهير التواصل الاجتماعي من ناحية أخرى، ضمن رؤية معرض الشارقة الدولي للكتاب في الترويج للثقافة الشاملة».

وتضم القائمة عدة ضيوف منهم: زيد دروزة، مدير حسابات تنفيذي القطاع الحكومي في «لينكد إن» LinkedIn. ومايا ألكساندر، المؤسس والمدير التنفيذي لـ«بيت التواصل» House of Social.

وعبد الله طوقان، رئيس قسم العلاقات العامة والتواصل الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركتيّ «دوبيزل» و«أوليكس»، الموقعين الرائدين محلياً وعربياً في التجارة الإلكترونية.