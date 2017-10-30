دورة تدريبية حول مستقبل صناعة الكتاب العالمي

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة الشارقة للكتاب، صباح أمس في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، دورة تدريبية للناشرين العرب، قدمها لين جانتر الأكاديمي في جامعة نيويورك، وسارة كريم النمر مديرة المبيعات في دار نشر بنجوين في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بهدف تعزيز معارف الناشرين وخبراتهم في أبرز مستجدات سوق العمل في مجال صناعة الكتاب على مستوى العالم.

وتناولت الدورة، التي تأتي بالتعاون مع جامعة نيويورك، وفي إطار فعاليات الدورة الـ36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الاستراتيجيات الجديدة لطرق بيع الكتب، واستعراض طرق البيع الذكية، كما تطرقت إلى مستقبل الكتب الإلكترونية وحضورها في سوق النشر الحديث، وقدمت الدورة إجابات حول آليات تطوير مهارات فرق العمل الخاصة بالناشرين لتحقيق تنافسية تتجاوز الإطار المحلي والإقليمي إلى العالمية.

واستهل سالم عمر سالم، مدير إدارة التسويق والمبيعات في هيئة الشارقة للكتاب افتتاح الدورة التدريبية بكلمة ترحيبية، بيّن فيها حرص هيئة الشارقة للكتاب على دعم الناشرين من خلال منحهم فرصة اللقاء بأفضل الخبرات الأكاديمية في قطاع النشر، واطلاعهم على المستجدات العالمية التي تدعم خبراتهم، وتوجّهها نحو تطوير وتوسيع أنشطتهم بما يضمن انتشاراً أوسع للكتاب من جهة، ويصب في دعم مكانة الناشرين كونهم الواجهة الثقافية العربية البارزة في المحافل الثقافية العالمية.

وشهدت الدورة عدداً من التمارين التفاعلية حول معرفة أسباب نجاح تسويق الكتب من خلال عناوينها، حيث أقيمت مقارنات بين أغلفة كتب ناجحة ومنتشرة، وأخرى لم تلق نصيبها من الانتشار.