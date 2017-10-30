مركز سلطان بن زايد يشارك بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز سلطان بن زايد بركن خاص في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2017 - الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل بمجموعة من إصداراته الجديدة.

وقال سعادة منصور سعيد عمهي المنصوري، نائب سمو المدير العام للمركز، إن هذه المشاركة تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس المركز، ومتابعة الشيخ الدكتور خالد بن سلطان آل نهيان نائب الرئيس مدير عام المركز الداعمة للثقافة وإثراء المعرفة.

وقال إن مركز سلطان بن زايد يحمل على عاتقه إثراء المعرفة، سواء من خلال الإصدارات التي يقدمها أو من خلال المحاضرات التي ينظمها، لافتاً إلى أن المركز يضم عدداً من الباحثين، وأخذ على عاتقه أيضاً إصدار الكتاب الأكاديمي.

وأشار المنصوري إلى أن المركز سيشارك بإصدارات من بينها كتاب حضارات الشرق القديم في ذاكرة كبار الرحالة للكاتب أحمد خليل ورواية حديقة الله للكاتب طارق الحمادي وكتاب «المثقفون في القرن الأول الهجري» للدكتور رسول محمد رسول، وكتاب أسئلة الإسلام والعلم المزعجة للدكتور نضال قسوم، وكتاب الجهاد ومفهومه وأسبابه وشروطه لمحمد علي. إضافة إلى كتاب خولة السويدي «سنة تغير عمراً» وعدد من الروايات التي أصدرها المركز.

كما سيتضمن ركن المركز المجلات التي يصدرها ويشرف عليها وهي مجلات «الإمارات الثقافية والإبل وبيت الشعر وتراث التي يصدرها نادي تراث الإمارات.