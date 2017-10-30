سلطان القاسمي يُنشئ ويُشكل اللجنة العليا لملف الشارقة «بوابة الإمارات المتصالحة»

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا لملف الشارقة «بوابة الإمارات المتصالحة»، والذي يأتي انطلاقاً من حرص سموه على توحيد الجهود لضمان الوصول إلى الغاية الأسمى، بإضافة بعض مواقع إمارة الشارقة التراثية إلى قائمة التراث العالمي.

ونص القرار رقم (13) لسنة 2017 على أن تنشأ لجنة عليا في الإمارة تسمى «اللجنة العليا لملف الشارقة - بوابة الإمارات المتصالحة»، وتختص بالمهام والصلاحيات التالية:

-1 ضمان التنسيق المتواصل والفعال بين الجهات المختصة بحماية وترويج التراث الثقافي والمكتب الإداري لملف الشارقة «بوابة الإمارات المتصالحة».

-2 العمل على حماية المواقع المرشحة لقائمة التراث العالمي أو تطويرها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.