باحثون بريطانيون يبتكرون شاشات هواتف ذكية أقوى وأرخص وأكثر ترشيداً للطاقة

سان فرانسيسكو (د ب أ)

ابتكر فريق من الباحثين في جامعة ساسكس البريطانية تقنية جديدة لجعل شاشات اللمس الخاصة بالهواتف المحمولة أرخص وأقوى وأقل ضررا للبيئة، كما أنها أقل استهلاكا للطاقة وتلويثا للهواء وأكثر استجابة للمسات المستخدم.

وتكمن المشكلة في أن مادة أكسيد إينديوم القصدير التي تدخل حالياً في صناعة شاشات الأجهزة المحمولة باهظة الثمن وسهلة الكسر، كما أن مادة الإينديوم، وهي المكون الرئيس في صناعة الشاشات هي معدن نادر وملوث للبيئة، بالإضافة إلى أن معدن الفضة الذي يمكن استخدامه كأفضل بديل لأكسيد إينديوم القصدير هو أيضاً باهظ الثمن.

ولكن الاختراع الذي توصل إليه فريق البحث في جامعة ساسكس يتمثل في الجمع بين أسلاك متناهية الصغر مصنوعة من الفضة ومادة الجرافين. وتتميز هذه المادة الهجينة بأنها تتساوى في أدائها مع الخامات المستخدمة حاليا في صناعة الشاشات، كما أن تكلفتها رخيصة للغاية بالمقارنة بها.