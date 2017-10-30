غضب صيني من رسوم أميركية على رقائق الألمنيوم لمكافحة الإغراق

بكين (رويترز)
قالت الصين إنها «مستاءة جداً» من القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بفرض رسوم لمكافحة الإغراق تتراوح بين 97 في المئة و162 في المئة على رقائق الألمنيوم الصينية وحثت واشنطن على تصحيح «أساليبها الخطأ».
ومثل هذا القرار المبدئي يوم الجمعة انتصاراً لشركات تصنيع رقائق الألمنيوم الأميركية والتي قدمت شكوى لوزارة التجارة الأميركية متهمة المنتجين الصينيين بإغراق السوق الأميركية برقائق الألمنيوم بأقل من التكلفة أو القيمة السوقية العادلة.
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وقال وانغ هيجون المسؤول بوزارة التجارة الصينية في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن الولايات المتحدة مازالت تستخدم أساليب تسعير «تمييزية» لفرض رسوم عالية على الصين.
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وأضاف أن الصين ستتخذ خطوات لحماية الحقوق القانونية للشركات الصينية.