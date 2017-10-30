غضب صيني من رسوم أميركية على رقائق الألمنيوم لمكافحة الإغراق

بكين (رويترز)

قالت الصين إنها «مستاءة جداً» من القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بفرض رسوم لمكافحة الإغراق تتراوح بين 97 في المئة و162 في المئة على رقائق الألمنيوم الصينية وحثت واشنطن على تصحيح «أساليبها الخطأ».

ومثل هذا القرار المبدئي يوم الجمعة انتصاراً لشركات تصنيع رقائق الألمنيوم الأميركية والتي قدمت شكوى لوزارة التجارة الأميركية متهمة المنتجين الصينيين بإغراق السوق الأميركية برقائق الألمنيوم بأقل من التكلفة أو القيمة السوقية العادلة.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن قيمة واردات الولايات المتحدة من رقائق الألمنيوم بلغت 389 مليون دولار عام 2016، وأضافت إنها ستصدر قرارها النهائي بشأن الرسوم في 23 فبراير.

وقال وانغ هيجون المسؤول بوزارة التجارة الصينية في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن الولايات المتحدة مازالت تستخدم أساليب تسعير «تمييزية» لفرض رسوم عالية على الصين.

وأضاف وانغ أن الولايات المتحدة لا تضر مصالح الشركات الصينية فحسب، وإنما تلحق الضرر أيضاً بسلطة القوانين التجارية المتعددة الأطراف. وقال «نحث الولايات المتحدة على الوفاء بشكل جاد بتعهداتها الدولية والقيام بعمل حقيقي لتصحيح أساليبها الخطأ».

وأضاف أن الصين ستتخذ خطوات لحماية الحقوق القانونية للشركات الصينية.