«فيسبوك» يعتزم توفير خدمة بيع السيارات المستعملة لمستخدميه

القاهرة (د ب أ)

يعتزم موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إضافة خدمة جديدة إلى قائمة خدمات التجارة الإلكترونية التي يوفرها لمستخدميه، وهي خدمة بيع السيارات المستعملة.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه بعد مرور نحو عام واحد على إطلاق موقع «فيسبوك» منصة التجارة الإلكترونية الخاصة به، وهي «ماركت بليس»، يرى «فيسبوك» أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق خدمات منصة التجارة الإلكترونية.

يذكر أن منصة «ماركت بليس» التي تتيح لمستخدمي «فيسبوك» بيع الكثير من مقتنياتهم الجديدة والمستعملة داخل مجتمعاتهم المحلية، تضيف حاليا خدمة طرح السيارات المستعملة للبيع في الولايات المتحدة.

كما يعتزم موقع «فيسبوك» إضافة المزيد من المرشحات «الفلاتر» إلى منصة التجارة الإلكترونية، بما يتيح للأشخاص تحديد سنة الإنتاج أو الشركة المنتجة أو الطراز أو المسافة التي قطعتها السيارة المستعملة عند البحث عن سيارة مستعملة لشرائها. كما تتيح منصة التجارة الإلكترونية لوكلاء وموزعي السيارات في الولايات المتحدة بعرض سياراتهم من خلال شراكة بين «فيسبوك» ومواقع تجارة السيارات الشهيرة مثل «إدموندز» و«كارز دوت كوم» وغيرها. وأشارت شركة «فيسبوك» إلى أنها تدرس إضافة المزيد من فئات السلع التي تعرضها مثل تأجير الشقق والوظائف الخالية والتذاكر.

وذكرت أن 550 مليون شخص يزورون صفحات البيع والشراء على موقع «فيسبوك» شهريا، مقابل 450 مليون زائر شهرياً في العام الماضي. كما تقدم «فيسبوك» خدمة التجارة الإلكترونية في 17 دولة أوروبية جديدة منذ أغسطس الماضي.