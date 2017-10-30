تقنية جديدة من أجل شحن الأجهزة المحمولة في غضون ثوانٍ

سان فرانسيسكو (د ب أ)

توصل باحثون في جامعة ووترلو الكندية إلى تقنية جديدة من أجل تحسين قدرات الأجهزة المحمولة على تخزين الطاقة تعرف باسم المكثفات الكهربائية الخارقة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام التوصل إلى إمكانية شحن الهواتف المحمولة في غضون ثوانٍ معدودة.

وتضاعف هذه التقنية كمية الطاقة التي تستطيع الأجهزة الإلكترونية تخزينها، ومن الممكن أن تدخل في المستقبل في شحن مختلف أنواع الأجهزة بدءاً من الكمبيوترات المحمولة مروراً بالسيارات الكهربائية وانتهاء بأجهزة أشعة الليزر عالية الطاقة.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في الأبحاث العلمية عن مايكل بوب أستاذ الهندسة الكيميائية التي يرأس فريق الدراسة بجامعة ووترلو قوله: «لقد حققنا معدلات غير مسبوقة في السعة التخزينية للطاقة بالنسبة للمكثقات الكهربائية الخارقة». وتعتبر المكثفات الخارقة بديلاً واعداً للبطاريات التقليدية، ومن بين مزاياها الأمان الأعلى والاعتمادية، فضلاً عن سرعتها الأعلى في إعادة الشحن، ولكن تطبيقات هذه التقنية محدودة في الوقت الحالي بسبب انخفاض سعتها التخزينية للطاقة نسبياً.

وتستطيع المكثفات الكهربائية الخارقة المتوافرة تخزين كمية من الطاقة لا تزيد عن عشرة بالمئة من الطاقة التي تحتفظ بها البطاريات التقليدية المستخدمة في الكمبيوترات المحمولة والهواتف الذكية.