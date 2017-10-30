«ديار للتطوير» تنهي استعداداتها للمشاركة بمعرض دبي للعقارات في مومباي

دبي (الاتحاد)

أعلنت «ديار للتطوير»، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية الرائدة في دبي، عن إنهاء استعداداتها للمشاركة في معرض دبي للعقارات، المقرر إقامته في مدينة مومباي الهندية، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل، حيث تتيح الفرصة للمستثمرين الهنود الاستفادة من العروض الترويجية الحصرية التي تقدمها خلال الحدث والتي تشمل مجموعة من أبرز مشاريع الشركة في إمارة دبي.

وبهذا الإطار، قال ناصر عامر، نائب الرئيس للمبيعات لشركة «ديار للتطوير»: «يشكل المستثمرون من الجالية الهندية شريحة هامةً من المجتمع الاستثماري ضمن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تشكل العقارات في دبي بالتحديد عنصر جذب بالنسبة لهم، حيث لاحظنا اهتماماً كبيراً على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يجعل هذا الحدث منصة مثالية لعرض محفظة عقاراتنا، في هذا العام، يسرنا أن نقدم للمستثمرين الهنود فرصة زيارة ممتلكاتهم الجديدة في دبي، ضمن رحلات مجانية تقدمها لهم بالإضافة إلى إقامة لمدة ليلتين في أحد أبرز فنادق الإمارة، حتى يتمكنوا من تجربة الوحدات التي يشترونها».

وأضاف عامر: «على مدار العام الماضي، قمنا بتعزيز تواجد علامتنا التجارية في الهند، ونحن نتطلع إلى التواصل مع المستثمرين المميزين والمشترين خلال هذا الحدث الذي يشهد مشاركتنا للعام الثالث على التوالي، حيث اعتدنا على تسجيل مشاركة ناجحة في كل مرة نأتي فيها هنا.»

ويتمكن زوار معرض دبي للعقارات في مومباي من الاطلاع على عددٍ من مشاريع «ديار للتطوير» الهامة، بما في ذلك مشروع «ذي آتريا» الواقع في منطقة الخليج التجاري، والذي يتكون من برجين أحدهما يضم 350 شقة فندقية من فئة 4 نجوم تديرها «ميلينيوم آند كوبثورن» وبرجاً سكنياً يتألف من 30 طابقاً يضم 219 وحدة سكنية، ويحتوي المشروع على نادٍ صحي فخم، ومطعم راق، ومسبح مطل على برج خليفة. يذكر أن مشروع «ذي آتريا» سيتم تسليمه نهاية 2017.