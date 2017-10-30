ورشة عمل في أبوظبي لمكافحة غسل الأموال

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت صباح أمس ورشة عمل حول «مكافحة غسل الأموال» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» في ‬أبوظبي وتستمر 3 أيام.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة: «نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية. لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي «الفاتف» ‏‭ (‬Financial Action Task Force‭) ‬المنبثقة ‬عن ‬مجموعة ‬الدول ‬الصناعية ‬السبع، ‬التي ‬قامت ‬بإصدار ‬أربعين ‬توصية ‬باتت ‬تمثل ‬المحور ‬الأساسي ‬لخطط ‬وإجراءات ‬مكافحة ‬غسل ‬الأموال.

أضافت ‬هذه ‬المجموعة ‬لاحقاً ‬تسع ‬توصيات ‬في ‬شأن ‬مكافحة ‬تمويل ‬الإرهاب».

وأضاف «نحن حريصون أيضاً على تقوية التحصينات في القطاع المالي العربي ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب».