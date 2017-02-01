الألماني كيتل بطل المرحلة الأولى لــ «طواف دبي الدولي»

رضا سليم (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس جانباً من المرحلة الأولى من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في نسخته الرابعة.

وتابع سموه وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، السباق في مرحلته الأولى، واطمأن على سلامة المشاركين.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إعجابه وتشجيعه لمثل هذه المنافسات الرياضية التي يشارك فيها رياضيون من دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع رياضيين محترفين من دول العالم، ما يتيح لشباب الدولة الفرصة للاحتكاك المباشر مع نظرائهم من أنحاء العالم، واكتساب الخبرة المتبادلة فيما بينهم، وصقل مواهبهم وطاقاتهم البدنية والفكرية.

وأكد سموه أهمية الرياضة بكل أنواعها وألوانها في حياة الإنسان، كي يظل يتمتع بجسم سليم وصحي ومعافى، ويضمن شيخوخة غير معتلة ومفعمة بالحيوية والحركة والنشاط.