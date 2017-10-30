10 مليارات لتر سنوياً إنتاج قطاع المشروبات في المنطقة العربية

فهد الأميري (دبي)

يبلغ حجم إنتاج المشروبات في المنطقة العربية 10 مليارات لتر سنوياً، ويلبي احتياجات أكثر من 300 مليون مستهلك في البلاد العربية والعالم.

وبحسب مشاركين في المؤتمر العربي السابع للمشروبات، الذي انطلقت فعالياته أمس، فإن صناعة المشروبات في المنطقة العربية تطورت سريعاً خلال الثلاثين عاماً الماضية، وباتت تنافس نظيراتها في جميع أنحاء العالم، وتلعب هذه الصناعة دوراً حيوياً في اقتصاديات الدول العربية سواء من حيث تطوير الصناعات الزراعية أو توفير فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة وجذب المستثمرين المحليين والعالميين.

شدد مشاركون في المؤتمر العربي السابع للمشروبات الذي انطلق أمس في مركز المؤتمرات في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي أمس على ضرورة الالتزام بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وشددوا على ضرورة علاج بعض الجوانب التي يتأثر بها المنتج والمستهلك. وقال الشريف منذر الحارثي رئيس الجمعية العربية للمشروبات والرئيس التنفيذي لشركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة، والرئيس التنفيذي للمؤتمر ل«الاتحاد»: