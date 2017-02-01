«الشارقة للشطرنج» يقبل استقالة المعيني ويكرم لاعبيه

الشارقة (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على قبول الاستقالة التي تقدم بها الدكتور سرحان المعيني نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اتحاد الشطرنج طبقاً للوائح الخاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة والتي لا تجيز الجمع بين منصب رئاسة أو عضوية الاتحاد مع عضوية النادي، وقام المجلس برفع الاستقالة إلى مجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للشباب والرياضة، واتحاد الشطرنج.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي العادي، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس النادي وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، حيث اطلع مجلس الإدارة على عدد من التقارير الفنية والإدارية وتنظيم النادي لعدد كبير من الأنشطة والبطولات الدولية والمحلية خلال عام 2017 باعتباره عام الخير على الإمارات.

واطلع مجلس الإدارة على نتائج اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات اتحاد الشطرنج والتي أسفرت عن فوز مرشحي النادي د.سرحان حسن المعيني بمنصب رئيس الاتحاد وعبدالله عبدالرحمن بعضوية مجلس الإدارة، وأعلن المجلس استعداد نادي الشارقة لبذل كل الجهود متعاوناً مع الإدارة الجديدة لرفع راية الإمارات والمنتخب الوطني خفاقة في المحافل الدولية كافة.

وناقش مجلس الإدارة الترتيبات الجارية للتحضير لبطولة الجائزة الكبرى بالشارقة خلال الفترة من 17 إلى 28 فبراير الجاري، بمشاركة 18 لاعباً من أفضل لاعبي الشطرنج في العالم واعتمد مجلس الإدارة، عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة بمقر النادي 6 فبراير، في حضور عدد من مسؤولي الاتحاد الدولي والقادة الرياضيين بالدولة والرعاة كما ناقش مجلس الإدارة، التحضيرات الجارية لتنظيم بطولة الشارقة ماسترز الدولية الأولى للشطرنج 2017 خلال الفترة من 22 حتى 31 مارس المقبل حيث تشهد البطولة إقبالاً شديداً ومبكراً للتسجيل من جانب كبار اللاعبين العالميين وبما يزيد على 65 أستاذاً دولياً كبيراً.

واطلع مجلس الإدارة على التقارير الخاصة باللاعبين ونتائجهم خلال الفترة الماضية وتقرر مكافأة وتكريم لاعبي النادي الحاصلين على الميداليات الملونة في بطولة آسيا الفردية للشطرنج للفئات السنية حيث حصل خالد طارق الطاهر لاعب النادي على المركز الأول والميدالية الذهبية لفئة تحت 10 سنوات كما حصل اللاعب عبدالرحمن محمد الطاهر على المركز الثاني والميدالية الفضية لفئة تحت 10 سنوات وحصل لاعبنا سعيد طارق الطاهر على المركز الثاني والميدالية الفضية لبطولة تحت 18 سنة كما حصل لاعبنا سعود جابر الزرعوني على المركز الثالث والميدالية البرونزية لفئة تحت 8 سنوات واللاعب عبدالله يحيى الحمادي على المركز الثالث والميدالية البرونزية لفئة تحت 10 سنوات وتقرر تنظيم حفل تكريم للاعبين الفائزين وتسليمهم مكافآتهم المالية.

كما ناقش مجلس الإدارة برنامج نشاط اتحاد الشطرنج لعام 2017 وتقرر طلب تأجيل البطولات الفردية للفئات السنية إلى ما بعد المشاركة في المعسكرات الصيفية حتى يتم الاستفادة من المعسكرات وبما يعود بالنفع على اللاعبين، واعتمد مجلس الإدارة ترشيح الأستاذ الدولي عمر نعمان ضمن لجنة تعديل وتنقيح لوائح الاتحاد باعتباره مطلعاً على الأمور الفنية والقانونية الخاصة بلعبة الشطرنج.

كما رشح مجلس الإدارة لاعب النادي عيسى عبدالله المرزوقي لحضور دورة تمكين القيادات الرياضية والتي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية في الأندية الرياضية.