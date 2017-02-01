9.7 مليون درهم جوائز «دلة الجولف» في «تحدي المجلس»

دبي (الاتحاد)

يقف 132 لاعباً من 35 دولة حول العالم على خط الانطلاق ترقباً لانطلاق النسخة (28) لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها مؤسسة الجولف في دبي، وتعد أعرق بطولات الجولف في المنطقة في الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، وتقام منافساتها على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي، بداية من الغد، وتتواصل حتى الأحد المقبل، ويصل مجموع جوائزها المالية إلى مليونين و650 ألف دولار «9 ملايين و733 ألف درهم إماراتي».

ويتقدم الأسطورة الأميركي تايجر وودز، المتوج باللقب مرتين عامي 2006 و2008، قائمة المشاركين، وسيتحدث اليوم في المؤتمر الصحفي الرسمي لتدشين عودته إلى دبي مجدداً بعد طول انتظار بسبب الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن ميادين الجولف.

ولن تكون مهمة وودز سهلة مع القائمة التي تزخر بها البطولة، بمشاركة الإنجليزي داني ويليت حامل لقب النسخة الماضية، والسويدي هنريك ستينسون حامل لقب الجولة الأوروبية الموسم الماضي وبطل نسخة عام 2007، كما يوجد الإسباني رافا كابريرا-بيلو بطل نسخة عام 2012، والدنماركي توماس بورن بطل نسخة 2001 وقائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر عام 2018.

ومن أجل زيادة الإثارة على البطولة، أطلقت اللجنة المنظمة التحدي السنوي لإسقاط الكرة في الحفرة من ضربة واحدة، حيث سينال أول لاعب يحقق الأمر على الحفرة ساعة أوميجا «سيماستر أكوا تيرا 150م»، فيما سينال أول من يسقط الكرة بهذه الطريقة عن الحفرة رقم 15، سيارة مرسيدس «جي أل سي 250»، مقدمة من مشاريع قرقاش.