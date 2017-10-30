انطلاق «تحدي الجو جيتسو للصغار»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلق نادي الإمارات فعاليات تحدي الجو جيتسو للصغار عبر المهرجان الرياض، الذي لاقى نجاحاً كبيراً في صالة الجو جيتسو، وذلك ضمن مبادرة التحدي، بمشاركة كبيرة من الصغار والناشئين وأفراد المجتمع، وتضمن المهرجان الكثير من الأنشطة الرياضية والبدنية لكافة أعمار المشاركين في الفعالية، وحرص محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، على حضور الفعالية، كما حضرها محمد إسماعيل العوضي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد جابر العوضي عضو مجلس الإدارة، وتم تقديم الهدايا للفائزين في المهرجان.