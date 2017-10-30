الوصل يعرض منتجات مشاريع «التاجر الإلكتروني»

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة الوصل لكرة القدم، اتفاقية تعاون مشترك، مع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، لدعم وتسويق الشباب من أصحاب رخص التاجر الإلكتروني، ويخصص النادي بموجب بنود الاتفاقية مساحات عرض «معرض» لمنتجات أصحاب مشاريع رخصة التاجر الإلكتروني، خلال مباريات النادي بمقره في زعبيل، وذلك في إطار حرص النادي دعم وتسهيل مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية واستدامة مشاريعهم في دبي.

وتعنى مبادرة التاجر الإلكتروني بترخيص المشاريع التجارية، التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مواطني الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في دبي، الذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية. وجرى توقيع اتفاقية التعاون بحضور محمد العامري، المدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم، وعمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي.

وأشاد العامري بالجهود المبذولة لتحقيق التناسق والترابط والتعاون بين الجانبين، مؤكداً أن الشراكة تتيح لجميع التجار عرض كافة منتجاتهم داخل الوصل في مواعيد إقامة مباريات الفريق الأول بطريقة منظمة تحت أشراف النادي واقتصادية دبي. من جانبه، قال عبر المهيري عن سعادتهم بتوقع الاتفاقية الجديدة مع الوصل، وقال: نثمن هذه المبادرة التي تسهم في رفع فرص الأعمال أمام أصحاب الرخص الإلكترونية، حيث يشهد النادي إقبالاً غفيراً خلال فترات المباريات، وهو ما يسمح لتلك المشاريع الصغيرة للتنافس في السوق المحلي.