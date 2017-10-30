21.9 مليار درهم أربـاح 14 بنكاً إماراتياً خــلال 9 أشهر

أبوظبي (وام)

بلغ صافي أرباح 14 بنكاً وطنياً نحو 21.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 بنمو نسبته 2.8% مقارنة مع 21.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2016.

وأظهر تحليل لحركة إفصاحات البنوك المدرجة في الأسواق المالية أن 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي حققت ربحية بقيمة 5.6 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي بنمو نسبته 12.9% مقارنة مع 4.96 مليار درهم تقريباً في الفترة نفسها من العام 2016.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت أرباح 10 بنوك مدرجة نحو 16.312 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 مقارنة مع أرباح قدرها 16.328 مليار درهم في العام 2016.

وجاء «بنك أبوظبي الأول» في صدارة قائمة البنوك الأكثر تحقيقاً للربحية من حيث القيمة والتي بلغت 8.092 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري مقارنة مع 8.468 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2016 تلاه «بنك أبوظبي التجاري» الذي ارتفعت أرباحه من 3.144 مليار درهم إلى 3.205 مليار درهم، وكان «بنك دبي الإسلامي» الأكثر نشاطاً من حيث نسبة النمو بين البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية فقد ارتفعت أرباحه 18% من 2.68 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 إلى 3.177 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي. ونمت أرباح «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 13% من 1.498 مليار درهم إلى 1.7 مليار درهم تقريباً خلال فترة المقارنة ذاتها. ومن إجمالي 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أفصحت عن بياناتها خلال الأشهر التسعة حققت 7 بنوك نمواً جيداً في ربحيتها فيما انخفضت أرباح 3 بنوك، وفي سوق دبي المالي ارتفعت أرباح بنكين وتراجعت أرباح بنكين أيضاً.