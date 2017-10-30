«دبي لأصحاب الهمم» بطل «سوبر الخماسيات»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أحرز نادي دبي لأصحاب الهمم، لقب النسخة الأولى لكأس السوبر لخماسيات كرة القدم داخل الصالات للصم، بعدما تغلب على نادي العين لأصحاب الهمم 3-1، في مباراة مثيرة بصالة الشعبة العسكرية بالعاصمة أبوظبي مساء أمس الأول، بحضور عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، والمقدم فهد الشحي نائب رئيس الشعبة العسكرية، والدكتورة ابتسام السويدي ممثل الهيئة العامة للرياضة والشباب، وعبدالله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، وذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد رياضة المعاقين.

وتوج عبدالملك جاني نادي دبي بالكأس والميداليات الذهبية، ونادي العين بالميداليات الفضية، وسط أجواء عامرة بمشاعر السعادة والبهجة، من لاعبي النادي البطل وإدارييه ومنتسبيه.

ونجح نادي دبي بهذا الفوز في كسر احتكار نادي العين لألقاب الموسم الماضي، بعدما سبق له الفوز بالدوري والكأس، وأحرز أهداف الفائز وليد خالد رضوان في الدقيقة 14، وأيمن مقبالي في الدقيقة 15، وحسن الغافري في الدقيقة 25، أما هدف نادي العين فأحرزه حمد عامري في الدقيقة 27.

وأعرب عبدالملك جاني عن سعادته الكبيرة، بما قدمه الفريقان في «السوبر»، مشيراً إلى أن المستوى الفني مفاجأة بالنسبة له، وهو ما يؤكد على مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد رياضة المعاقين لهذه الفئة، من خلال توسيع قاعدة المشاركة، والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين والفرق المشاركة، وبارك لنادي دبي هذا الإنجاز، ومهنئاً نادي العين على الأداء القوي، وتوجه بالشكر إلى اتحاد رياضة المعاقين على الجهود الكبيرة التي يبذلها، ورعايته لفئات أصحاب الهمم كافة، إلى جانب حرصه الكبير على الوصول إلى الاستحقاقات العالمية والمنافسة على الألقاب المختلفة.

ووصف ذيبان المهيري، الأمين العام لاتحاد رياضة المعاقين، مباراة السوبر بالرائعة، بعدما تخللها حضور تنافسي كبير من الفريقين، مشيراً إلى أنه رغم التحضيرات القوية لنادي العين، فإن نادي دبي استحق اللقب، بعدما قدم أداءً فنياً قوياً، قاده في النهاية إلى الفوز، وهو ما يشير إلى احتدام المنافسة على ألقاب الموسم الذي سيكون حافلاً بالإثارة. وكشف المهيري عن وجود استحقاقات عدة خاصة بكرة القدم للصم، يعكف الاتحاد على تنظيمها، تتقدمها بطولة الشباب تحت 21 عاماً، على أن ينطلق الموسم اعتباراً من نوفمبر المقبل والذي يشهد انضمام وجه جديد هو نادي رأس الخيمة، ليصل عدد الفرق المشاركة في خماسيات كرة القدم مستقبلاً إلى سبعة أندية، بعدما كان أربعة أندية الموسم الماضي.

وأبدى صلاح عودة، مدرب نادي دبي، سعادته الكبيرة بالإنجاز، وسبق له الفوز على العين في دورة ناس الرمضانية، قبل أن يعود ويجدد التفوق في كأس السوبر، ويعتبر الإنجاز تدشيناً رائعاً للموسم المقبل المتوقع أن يكون حافلاً بالإثارة.

وتوجه عودة بالشكر إلى الاتحاد، بعدما سمح بإشراك لاعبين خليجيين اثنين في كل فريق، وهو الأمر الذي من شأنه تطوير فرق ذوي الإعاقة السمعية.