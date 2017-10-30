302.8 مليار درهم استثمارات البنوك المحلية بنهاية سبتمبر

حاتم فاروق (أبوظبي)

تجاوزت قيمة استثمارات البنوك المحلية بنهاية شهر سبتمبر الماضي، 302.8 مليار درهم، مقارنة مع 297.2 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.9%، بحسب البيانات الشهرية الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.

وكشفت البيانات أن القروض الشخصية ارتفعت خلال سبتمبر 2.3 مليار درهم ، حيث سجل الرصيد التراكمي لتمويلات الأفراد 335.1 مليار درهم، مقارنة مع 332.8 مليار نهاية أغسطس بنمو شهري نسبته 0.7%. وأظهرت الإحصائيات أن احتياطات البنوك بالمصرف المركزي سجلت نمواً خلال شهر سبتمبر بلغت نسبته 0.4% مسجلة 279.2 مليار درهم، مقارنة باحتياطات مسجلة في شهر أغسطس الماضي بلغت 278.7 مليار درهم.

وقلصت البنوك استثماراتها في الأسهم خلال سبتمبر الماضي بحدود 200 مليون درهم حيث بلغ الإجمالي بنهاية الشهر الماضي 11.9 مليار درهم مقارنة مع 12.1 مليار نهاية أغسطس الماضي.

وبلغ إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنهاية سبتمبر تريليون و69.6 مليار درهم مقارنة مع تريليون و65.2 مليار نهاية أغسطس بزيادة شهرية قدرها 4.4 مليار درهم ونمو نسبته 0.4%. وتضم تمويلات القطاع الخاص ما تقدمه البنوك للأفراد وللقطاع الصناعي والتجاري والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وبينت الأرقام أن مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها تراجع خلال سبتمبر ليصل إلى 83.1 مليار درهم مقارنة مع 83.7 مليار نهاية أغسطس الذي سبق بتراجع فيمته 600 مليون درهم تعادل تغير سالب نسبته 0.7%.» وارتفع رصيد شهادات الإيداع الإسلامية بنهاية سبتمبر ليصل إلى 30.4 مليار درهم مقارنة مع 25.7 مليار نهاية أغسطس بنمو شهرية قيمته 4.7 مليار درهم ونمو نسبته 18.3%. وارتفع إجمالي احتياطات البنوك بالمصرف المركزي لتصل إلى 279.7 مليار درهم مقارنة مع 278.7 مليار درهم بزيادة شهرية قدرها مليار درهم ونمو نسبته 0.4%.

وارتفعت أصول البنوك المحلية إلى 2.643 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.619 تريليون درهم بنهاية أغسطس، بنسبة نمو شهرية بلغت 0.9%، وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي تجاوز قيمته بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.580 تريليون درهم، مقارنة بإجمالي ائتمان مسجل في شهر أغسطس بلغ 1.579 تريليون درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 0.1%. أما الائتمان المحلي في البنوك الدولة فقد بلغ قيمته 1.447 تريليون درهم، مع نهاية سبتمبر الماضي، لتصل نسبة النمو 0.3% بعدما سجلت 1.442 تريليون درهم مع نهاية أغسطس الماضي، بحسب الإحصائيات الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي.