عارف العواني: 75 % من تذاكر كأس العالم للأندية تم بيعها

أبوظبي (وام)

أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الإمارات بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة أضحت تتمتع بثقل في المجتمع الرياضي الدولي، وهو ما يجسده استضافتها حزمة من البطولات الرياضية العالمية سنويا مثل كأس العالم للأندية «الإمارات 2017» وكأس آسيا «2019» و»الأولمبياد الخاص 2019». وقال العواني لـ «وام» إن المسيرة الرياضية في الدولة بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص شهدت تطورا ملحوظا على مدار عقود حيث أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» دعائم الاهتمام بمسيرة الرياضة وحظيت المسيرة برعاية ودعم واهتمام مستمرين من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأكد أن الإمارات ستقدم للعالم نموذجا متفردا للاهتمام بـ «أصحاب الهمم» وذلك خلال استضافتها لـ «الأولمبياد الخاص 2019»، مشيرا إلى أن رياضة المرأة تحظى بدعم واهتمام من قيادة الدولة الرشيدة والمسؤولين في القطاع الرياضي ما أسهم في تحقيق إنجازات رياضية نسائية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أكد حرص مجلس أبوظبي الرياضي على ترسيخ ثقافة الرياضة في المجتمع عبر تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية على مدار العام الذي تندرج ضمن أهداف المجلس لبناء مجتمع صحي يسهم في تعزيز مسيرة تنمية وتطور الدولة على مختلف الأصعدة. وأوضح أن الاستعداد لـ «عام زايد 2018» سيكون على مستوى عال ويتضمن العديد من المبادرات التي تؤرخ لدعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لمسيرة الرياضة. وعن استضافة كأس العالم للأندية خلال شهر ديسمبر المقبل، قال العواني «إن احتضان نسخة عام 2017 من هذه البطولة وكذلك النسخة المقبلة عام 2018 يعكس ثقة العالم بالإمارات، مؤكدا أن هذه البطولة تعد من أهم الأحدث الرياضية الدولية على مستوى العالم خلال العام الجاري تعكس اهتمام الدولة بالرياضة الذي يعد أحدث العناصر الأساسية لبناء الأجيال القادمة».ولفت إلى أن أكثر من 75% من تذاكر كأس العالم للأندية تم بيعها في الطرح الأول للتذاكر لذا، فإنه من المتوقع أن تستقبل الإمارة أعدادا كبيرة من السائحين والزوار خلال مدة انعقاد البطولة وهو ما يسهم في تعزيز السياحة الرياضية في الإمارة.وعن استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي لتنظيم الأحداث الرياضية، أشار إلى حرص المجلس على تنويع تنظيم الأحداث الرياضية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي فعلى سبيل المثال «طواف أبوظبي» يتم إقامته في منطقة الظفرة والعين وأبوظبي وجزيرة ياس، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تسهم في الترويج للدولة على الساحة الرياضية الدولية. وأوضح أن هذه الاستراتيجية سيتم تطبيقها في كأس العالم للأندية «الإمارات 2017» حيث سيقام حفل الافتتاح في مدينة العين ويستضيفه استاد هزاع بن زايد الذي يعد أحد الصروح الرياضية العالمية الفريدة، فيما يقام الحفل الختامي في مدينة زايد الرياضية.وعن الاهتمام برياضة المرأة، أكد أن رياضة المرأة بتوجيهات ورعاية قيادة الدولة الرشيدة تحظى باهتمام كبير، حيث تم تأسيس أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التي تعتبر الذراع الرياضي المتخصص في رياضة المرأة وتتبع مجلس أبوظبي الرياضي وتؤدي دورا كبيرا في دعم المواهب الرياضية النسائية ومتابعة تكوين الفرق النسائية في مختلف الأندية بأبوظبي، وقال إنه يتم تجهيز نادي أبوظبي للسيدات وموقع جديد لأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه تم افتتاح نادي العين للسيدات الذي تتابعه الأكاديمية ويوفر خدمات رياضية متكاملة للنساء.