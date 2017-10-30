اختتام ورشة المدربين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت الورشة التدريبية لمدربي كرة اليد التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في نادي الجزيرة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد اليد، في إطار سعيه لرفع مستوى اللعبة ودعم الكوادر التدريبية العاملة في أندية أبوظبي والأندية الأخرى بمقومات التطوير وأحدث التجارب والتطبيقات الفنية والتجارب المتقدمة، بما ينعكس إيجاباً على تطور قطاع الألعاب الجماعية في أندية أبوظبي. وشهدت الورشة مشاركة كبيرة وواسعة من مدربي أندية أبوظبي والأندية الأخرى، وتضمنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، وذلك تحت إشراف المحاضر سعيد غريب لاعب منتخبنا الوطني السابق، حيث شملت محاضرات نظرية منها القوانين الاستثنائية لاتحاد كرة اليد والخطط التدريبية للفرق الرياضية من مرحلة الناشئين حتى الفريق الأول وطبيعة العلاقة بين الجهاز الفني والإداري واللاعبين والحكام بالإضافة إلى التطبيقات العملية التي أقيمت في الصالة المغلقة بنادي الجزيرة.

من جهته، أشاد طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي بالتفاعل الكبير والمخرجات الإيجابية التي خرج بها جميع من شارك في الورشة التدريبية لمدربي كرة اليد، مؤكداً أن المجلس وضمن خططه الفنية يحرص على تقديم الدورات التأهيلية والبرامج التطويرية لتنمية مهارات الكوادر التدريبية والارتقاء بمستوياتهم بما يتماشى مع التطورات التي تعاصرها رياضة أبوظبي، مشيداً بجهود اتحاد اليد ونادي الجزيرة ومساعيهم الكبيرة في تحقيق علامات النجاح للدورة، مثنياً على دور المحاضرين والخبرات الفنية الكبيرة التي أشرفت على الدورة. وعبر المشاركون في الورشة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمجلس أبوظبي الرياضي على اهتمامه الكبير بعقد الدورات التطويرية والبرامج الهادفة والمبادرات المميزة التي انعكست بشكل ملحوظ على نمو وتطور الألعاب الجماعية في المنظومة الرياضية للعاصمة أبوظبي.