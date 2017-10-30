تنطلق الجمعة المقبل بالعين بطولة الرماية تحتفي بـ «يوم العلم»



تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017 العين (الاتحاد) تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ينظم النادي على ميادينه بطولة مفتوحة للرماية بمناسبة «يوم العلم»، وتستمر المنافسات لمدة شهر بداية من يوم الجمعة المقبل وحتى الثالث من ديسمبر، وتشتمل على منافسات في البندقية سكتون، المسدس 9 مم والبندقية هوائي وتتواصل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، ويرعى البطولة الشريك الحكومي الداعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبنك الاتحاد الوطني الراعي الماسي، وأيضاً شركة كوكا كولا. ورصدت اللجنة المنظمة لهذا الحدث السنوي سيارات وجوائز نقدية قيمة للفائزين. ووجه سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس النادي كل الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة وبارك لها مقدماً الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام، مؤكداً أن القيادة تحرص دائماً على بلوغ الأفضل في كل المجالات المختلفة ودعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية بما يخدم ويحقق الأهداف المرسومة التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون على حدٍ سواء. وصرح محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف بأن بطولة الرماية القادمة هي غيض من فيض لما تقدمه قيادتنا الرشيدة وما توفره من دعم متواصل وسخي بلا حدود، ما قاد إلى كل هذه الإنجازات التي ظل يحققها رياضيونا على المستويات كافة منذ سنوات عديدة، مبيناً: نسعى ونجتهد من جانبنا لكي نرد جزءاً ولو يسيراً مقابل هذا الدعم الكبير ليشعر الجميع بالسعادة. وأضاف: نعد القيادة الرشيدة والحكيمة بأن نظل دائماً على الوعد والموعد وأن نمضي على خطى التقدم والريادة بكل جدٍ واهتمامٍ، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يوفره لنا مجلس أبوظبي الرياضي، وأردف قائلاً: جاهزون لاستضافة وتنظيم بطولة نهائي كأس العالم للرماية على الأطباق بتاريخ 23 - 29 أكتوبر المقبل للمرة الثانية في مدينة العين ويستضيفها نادي العين للفروسية والرماية والجولف علماً بأن السنة الأولى لاستضافة هذه البطولة كانت في سنة 2011. كما أننا قد حصلنا من الاتحاد الدولي للرماية على الموافقة الرسمية لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق في الفترة من 5 إلى 15 أبريل 2019 المؤهلة للألعاب الأولمبية في طوكيو 2020»، وفي ختام تصريحه قال الناصري: بطولة الرماية تنطلق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، تصادف في نهايتها احتفالات الدولة برفع العلم الوطني، وبالطبع نحن سعداء بالاحتفال بهذا اليوم الوطني الذي يصادف الثاني من ديسمبر المقبل لنشارك الجميع الفرحة في هذا اليوم الأغر».