الملك الشرقاوي.. بطل الدور الأول لدوري اليد

رضا سليم (دبي)

أنهى فريق الشارقة الدور الأول لدوري أقوياء اليد دون خسارة، بعد فوزه على الوصل بنتيجة 22/ 19 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة الإمبراطور، في ختام الجولة الخامسة والدور الأول للمسابقة، وحصل الملك على 15 نقطة من 5 مباريات، لينال لقب بطل الدور الأول، لترتفع معنويات اللاعبين وهم في الطريق للبطولة الآسيوية للأندية التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر المقبل بمدينة حيدر أباد الهندية.

ويتصدر الملك الشرقاوي القمة، يليه النصر برصيد 12 نقطة، ثم الوصل في المركز الثالث برصيد 10 نقطة، وشباب الأهلي – دبي الرابع برصيد 9 نقاط، ثم العين في المركز الخامس بنفس النقاط وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي، بينما يقبع الجزيرة في المركز السادس والأخير برصيد 5 نقاط.

وطبقاً لنظام المسابقات هذا الموسم، يتأهل أول 3 فرق في الترتيب العام بعد نهاية الدور الثاني للمربع الذهبي، على أن يحصل المتصدر على 3 نقاط والثاني على نقطتين والثالث على نقطة كرصيد له، فيما يصعد الرابع بالتصفية مع صاحبي المركزين الخامس والسادس، ولا يحصل على نقاط. أدار المباراة الدولي عمر الزبير ومحمد ناصر، وعلى الطاولة خالد جمال وشهاب أحمد والمراقب محمد نادر، وحضرها محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد، ومحمد شريف نائب رئيس الاتحاد، وعبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الحكام، ومحمد الحصان نائب رئيس شركة الشارقة للألعاب الجماعية، وعبدالعزيز الحصان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق، ومحمد الحمادي مدير المنتخبات، ومحمد عبدالله الحمادي المشرف على كرة اليد بنادي الوصل. يذكر أن الجولتين السادسة والسابعة، تم تعديلهما، حيث تم دمج الجولة السادسة المقرر إقامتها يومي الجمعة والسبت 3 و4 نوفمبر 2017، بحيث تقام جميع المباريات يوم 3 نوفمبر، كما طال التعديل الجولة السابعة بعدما تم تقديمها من 10 إلى 7 نوفمبر المقبل.