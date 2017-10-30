«كهرباء ومياه أبوظبي» شريك استراتيجي لمعرض توعية 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك كل من شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع التابعتين لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي للمرة الثالثة كشريك استراتيجي وراعياً رسمياً في فعاليات المعرض الوطني للتوعية المجتمعية والخدمات الإنسانية «توعية 2017»، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، والذي يقام في دورته السادسة خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر في مركز أبوظبي الدولي للمعارض، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بين شرائح المجتمع، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك الأسري، والتكافل الاجتماعي والشراكة والتكامل المجتمعي.

وأشاد الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة بمشاركة «الهيئة» وشركتي التوزيع كشريك وراعٍ رئيس لفعاليات معرض «توعية 2017»، مشيراً إلى دور «الهيئة» ومجموعة شركاتها في تعزيز حضورها التوعوي في المجتمع بشكل لافت، إدراكاً منها لأهمية توعية المجتمع بأهمية الطاقة الكهربائية، وتعريفه بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء للحفاظ على البيئة.

وأوضح أن مشاركة «الهيئة» في هذا المعرض تتزامن مع المبادرات الرامية لدعم عام الخير عبر تعزيز الوعي المجتمعي، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك الأسري والتكافل الاجتماعي والشراكة والتكامل المجتمعي، مما سيكون له مردود إيجابي على فئات المجتمع كافة، سواء الشركات أو المؤسسات أو الأسر والأفراد.

ويستهدف المعرض شريحة واسعة من الجمهور، أهمها طلبة المدارس الحكومية والخاصة بمراحلها كافة، وطلبة الجامعات والكليات والمعاهد، إضافة إلى الأسر الإماراتية والمقيمة في الإمارة.

كما يتضمن المعرض مجموعة من الندوات وورش العمل والفعاليات الحية، للجهات المشاركة في المعرض، حيث تشارك شركة العين للتوزيع بمجموعة من الفعاليات، تتضمن التوعية بمخاطر الكهرباء، وترشيد استهلاك المياه، وترشيد استهلاك الكهرباء، وعرضاً للأفلام الترشيدية بالإضافة إلى قراءة القصص الترشيدية، وعدداً من الألعاب الترشيدية، في حين تشارك شركة أبوظبي للتوزيع باستعراض مبادرة «ترشيد» التي تطلقها الشركة بالتنسيق مع «الهيئة»، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل المتنوعة.