«ألعاب الشرطة» تدشن نسختها الثانية في أبوظبي السبت

أبوظبي (الاتحاد)

وضعت اللجنة العليا المنظمة لـ «دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة» أبوظبي 2017 اللمسات النهائية للدورة، التي تنطلق رسمياً بحفل الافتتاح السبت المقبل في كلية الشرطة برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وعقدت اللجنة اجتماعاً أمس، في كلية الشرطة برئاسة العميد وليد سالم الشامسي مدير الدورة، وبحضور رؤساء اللجان، اطلعوا فيه على آخر المستجدات ووضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الدورة، حيث من المنتظر وصول أول الوفود منتصف الأسبوع الجاري. وتعد النسخة الثانية من الدورة التي تنطلق تحت شعار «أرفع علمك»، حدثاً دولياً رياضياً هاماً بحضور كبير من الدول المشاركة، وتندرج البطولة ضمن أجندة فعاليات الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة (USIP)، الذي يهدف لتعزيز وتشجيع الرياضة الشرطية بما يتفق مع أهدافه في نشر ثقافة التنافس الشريف وتعميق المعرفة والثقافة الرياضية وتعميمها بين الأجهزة الشرطية حول العالم، كما يهدف لخلق فرص لمواصلة تطوير العلاقات الودية والمهنية بين المنظمات الشرطية، وتنظيم المؤتمرات والندوات لتبادل المعرفة والخبرة والممارسات الشرطية في مجال الرياضة. وأكد العميد محمد حميد دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة، رئيس اللجنة العليا المنظمة الحرص على تنظيم دورة تليق بسمعة الإمارات التي أبدعت في استضافة عدد من أهم المحافل والأحداث الرياضية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وفرت كافة الإمكانيات والتسهيلات والدعم للدورة لإنجاحها وفق كل السبل والمسارات. وقال، منذ أن أعُلن عن استضافة الإمارات الدورة، شكّل الاتحاد اللجان العليا والتنظيمية والفرعية، وتحول الاتحاد إلى ما يشبه خلية النحل في سعي وسباق مع الزمن للتأكيد على الخروج بدورة رياضية مشرفة تعكس الوجه الحضاري الحقيقي للدولة. وأوضح العميد وليد سالم الشامسي مدير الدورة، أن اللجنة أعدت حفلاً ليخرج بصورة مشرفة تعكس ريادة الإمارات ومتنوعاً ومعبراً يروي جانباً من المسيرة الوطنية للإمارات بقيادتها الحكيمة ودورها الريادي في رفد الوطن بمنجزات تاريخية ومكتسبات مهمة، كما يتضمن فعاليات تعكس العمق الحضاري المتميز للدولة وأصاله شعبها ويعبر عن حسن استضافة الدولة لضيوفها وحرصها على تعزيز العلاقات بين دول العالم على أسس من الثقة والاحترام المتبادل. وأشار الشامسي إلى أن الوفود المشاركة تبدأ بالوصول للعاصمة أبوظبي اعتباراً من الأربعاء المقبل، لتشهد انطلاق عدد من الفعاليات المصاحبة للدورة منها ما قبل حفل الافتتاح الرسمي، حيث تقام مراسم رفع الأعلام ومؤتمر علمي رياضي متخصص، واجتماعات اللجان الفنية لكافة المسابقات الأربع التي تتضمنها الدورة إلى جانب سباق الطريق المصاحب.

كما أشار الشامسي إلى أن أروقة الدورة ستشهد احتفالاً خاصاً يوم الخميس لرفع العلم، ضمن احتفالات الدولة بيوم العلم، بمشاركة كافة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة تقديراً وعرفاناً منهم للدور الذي تلعبه الإمارات في تعزيز التعاون الدولي.

جدير بالذكر أن صالات وقاعات كلية الشرطة، وجامعة نيويورك، وصالة «آرينا» في مدينة زايد الرياضية، وميدان الحفار للرماية ستستضيف فعاليات الدورة والمسابقات الأربع في ظل توقع منافسات حامية الوطيس بين اللاعبين العالميين والذين يمثلون اتحادات بلادهم بوجود نخبة من الأبطال والبطلات الرياضيين.