انطلاق الدورة الثانية من المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز

دبي (الاتحاد)

افتتح أمس علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي، الدورة الثانية من المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز والذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية‏‭ ‬اقتصادية ‬دبي.

وقام علي إبراهيم رفقة عدد من رجال الأعمال وصناع القرار والرواد في مجال حقوق الامتياز بجولة في المعرض تعرف خلالها إلى 60 علامة تجاريّة مشاركة من 55 دولة.

وقال إبراهيم: «توجد مجموعة متنوعة من الفرص التجارية، خاصة في ظل مشاركة أكثر من 60 علامة امتياز تجارية من جميع أنحاء العالم في هذا المعرض. ويوفر الحدث لزواره المعلومات ونظرة شاملة لمجموعة كبيرة من العلامات التجارية، إلى جانب مشاركة عدد من العلامات التي تبحث عن فرص للتوغل في سوق منطقة الشرق الأوسط من خلال سوق إمارة دبي الذي تتراوح معدلات نمو شركات حقوق الامتياز فيه ما بين 10 إلى 15%، مقابل 5% (معدل النمو العالمي)».

من جهته، قال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «اندكس القابضة»: «يشهد المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز مشاركة فاعلة هذا العام من عدد من القطاعات، مثل قطاع الأغذية والمشروبات الذي يحتل النسبة الأكبر المشاركة في المعرض بنسبة 60 ‭% ‬ تليها ‬الخدمات (‬32٪) ‬وتجارة ‬التجزئة ‭ (%‬16‭)‬».

وأضاف: «مع انتعاش قطاع حقوق الامتياز الذي يشهد نمواً ملحوظاً، يسرنا هذا العام استضافة شركات من بلدان مختلفة، مثل بيرو وأستراليا مما يؤكد مكانة دبي التجارية كمركز للتوسع في الأعمال التجارية في المنطقة».

واختتم قائلاً: «من المتوقع أن يحضر الحدث الذي يستمر لمدة يومين نحو 1500 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة بارزة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والهند والمملكة المتحدة».