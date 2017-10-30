انطلاق الدورة الثانية من المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز

دبي (الاتحاد)
افتتح أمس علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي، الدورة الثانية من المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز والذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية اقتصادية دبي.
وقام علي إبراهيم رفقة عدد من رجال الأعمال وصناع القرار والرواد في مجال حقوق الامتياز بجولة في المعرض تعرف خلالها إلى 60 علامة تجاريّة مشاركة من 55 دولة.
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من جهته، قال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «اندكس القابضة»: «يشهد المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز مشاركة فاعلة هذا العام من عدد من القطاعات، مثل قطاع الأغذية والمشروبات الذي يحتل النسبة الأكبر المشاركة في المعرض بنسبة 60 % تليها الخدمات (32٪) وتجارة التجزئة (%16)».
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واختتم قائلاً: «من المتوقع أن يحضر الحدث الذي يستمر لمدة يومين نحو 1500 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة بارزة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والهند والمملكة المتحدة».