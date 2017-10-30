«الياه سات» تختبر بنجاح أنظمة اتصالات في طائرات الركاب

رشا طبيلة (أبوظبي)

أعلنت شركة الياه سات، الشركة المشغلة لخدمات الاتصالات الفضائية، عن إجراء تجربة ناجحة لأنظمة الاتصالات الخاصة بطائرات الركاب عبر الأقمار الصناعية بسرعات إنترنت غير مسبوقة في المنطقة، تصل إلى 50 «ميجابت» في الثانية، الأمر الذي يعزز تجربة المسافرين جواً عبر العالم.

وجاءت هذه التجربة كثمرة لتعاون وجهود مشتركة بذلتها كل من «الياه سات» و«دو» و«الاتحاد للطيران الهندسية» و«هيوز نيتورك سيستمز» و«كارلايل إنتركونكت».

وتوقع مسؤولون التقتهم «الاتحاد» في جولة خاصة في مكان إجراء التجربة الجديدة، في مقر «الياه سات» في منطقة الفلاح بأبوظبي، أن تتوافر خدمة الاتصال فائق السرعة لشركات الطيران العام المقبل لتوفرها بدورها لركاب رحلاتها، حيث ستكون الأولى من نوعها وغير مسبوقة على الصعيد الإقليمي.

وخلال الجولة، تم إجراء التجربة بشكل ناجح لأنظمة الاتصالات الخاصة بطائرات الركاب بشكل ناجح بالتعاون مع الشركاء، وذلك في مختبر تم إنشاؤه في مقر الشركة بأبوظبي يحاكي بيئة طائرة إيرباص A320.