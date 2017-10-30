4 مباريات في الدور ربع النهائي اليوم شباب الأهلي يودع «سلة العرب»



تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017 حسن الخميس (المغرب) ودع فريق شباب أهلي دبي مبكراً البطولة العربية لكرة السلة، المقامة حالياً في مدينة سلا المغربية، من الدور التمهيدي مع ثلاث فرق أخرى هي الفتح السعودي من المجموعة الثالثة، والفتح المغربي من المجموعة الأولى، ونزوة العماني من المجموعة الثانية. وكان فريق شباب الأهلي خسر مواجهاته الثلاثة التي خاضها في الدور التمهيدي أمام الفتح السعودي 80 /‏ 97، والمجمع البترولي الجزائري 73 /‏ 110، وسلا المغربي 57 /‏ 94، وكان فريق شباب أهلي دبي ممثل السلة الإماراتية خاض البطولة من بدايتها في غياب نجوم الفريق أمثال الشقيقين محمد وسعيد مبارك، طلال سالم، موسى خويدم، راشد ناصر، ومحمد لطيف، ومن دون محترفين أجانب كباقي الفرق، مما جعله يستعين بأحد نجوم المنتخب المغربي. ولم يفاجئ الخروج من الدور الأول والنتائج فريق شباب الأهلي ولا القائمين عليه لظروف النقص التي يمر بها الفريق، وكان الهدف من المشاركة في البطولة الاستفادة الفنية واستكمال التحضيرات لمنافسات الموسم المحلي. واعتبر الألماني بيتر شوميز المشاركة في الظروف الحالية للفريق تستهدف فقط المزيد من التحضير وصقل قدرات اللاعبين الشباب في الفريق قبل خوض منافسات الموسم الحالي، الذي استهله الفريق بصدارة الدور الأول في مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وقال: كان الحمل كبيراً على لاعبي الشباب لإمكانيات الفرق الأخرى المشاركة التي تلعب بكامل صفوفها والأجانب، في الوقت الذي اعتمد فيه الأهلي على 8 لاعبين فقط هم القائمة الكاملة للفريق التي خاض ها المنافسات. وعاد فريق شباب الأهلي إلى دبي أمس بنهاية مشاركته في البطولة العربية، ليستأنف تدريباته غداً، استعداداً لخوض المرحلة الثاني من مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة. وكانت مواجهات المرحلة الأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة التي جرت أمس الأول، والتي حددت هوية الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي والآنية، قد أسفرت على فوز المجمع البترولي الجزائري على الفتح السعودي 97/‏71، والهومنتمن اللبناني على نزوة العماني 92 /‏ 76، والجزيرة المصري على المحرق البحريني 76 /‏ 59. وتقام اليوم 4 مباريات في الدور ربع النهائي، حيث يلتقي المنزة التونسي مع المجمع البترولي الجزائري، يعقبها مباشرة لقاء الجزيرة المصري مع الجيش الملكي المغربي، ثم لقاء الهومنتمن اللبناني مع المحرق البحريني، وأخيراً لقاء سلا المغربي (المضيف) مع الغرافة.