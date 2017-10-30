الإمـارات عاشر أكبر سوق مصـدرة للاستثمار الأجنبي في الهنــد

دبي (الاتحاد)

حلت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة من أكبر الأسواق المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، حيث تبلغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقرب من 4.76 مليار دولار في السنوات ال17 الماضية منذ أبريل عام 2000 وحتى مارس عام 2017.

وتستضيف دبي قمة الشراكة بين الهند والإمارات، المقرر انعقادها يومي 30 و31 أكتوبر، ويترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومحمد شرف مساعد وزير التعاون الدولي، اللقاء الذي يجمع العديد من الوزراء والمسؤولين الهنديين والإماراتيين، في افتتاح القمة.

ويعد هذا اللقاء هو أكبر تجمع لوزراء الحكومة والمسؤولين ورواد الأعمال، والذي ينظمه منتدى رواد الأعمال، وهي منظمة شاملة تمثل القطاع الخاص لدولة الإمارات.

ويجري خلال جلسات قمة الشراكة الهندية الإماراتية ورش عمل، كما ستجري مناقشات حول أبرز المواضيع، ويشمل ذلك تنفيذ الاستثمارات والبنية التحتية والسياحة، وسيعرض وزراء من ولايات تيلانجانا وأتر برديش ومانيبور وجامو وكشمير، إضافة إلى ولاية كارناتاكا فرص الاستثمار في المشاريع الرئيسية داخل هذه الولايات وخطوات الاستثمار مع الشركاء المحتملين في دولة الإمارات.