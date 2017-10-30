شرطة رأس الخيمة تستعد للبطولة المجتمعية الأولى

رأس الخيمة (الاتحاد)

تستعد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لإقامة البطولة الرياضية المجتمعية الأولى تحت رعاية اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، والتي تتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 46، حيث ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر، وتختتم في الثاني من ديسمبر. وتتضمن الفعاليات مسابقات كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية وشد الحبل، كما تقام مسابقة التجديف الأولمبي «فردي وزوجي» بمشاركة جميع الفئات المجتمعية في الدولة. وثمن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، الاستعدادات لانطلاقة البطولة المجتمعية التي تتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من قِبَلِ نادي ضباط شرطة رأس الخيمة، والقائمين على البطولة.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة المقدم فهد عبد الله جمعة، رئيس قسم النشاط الرياضي، الاجتماع التنسيقي الاجتماع بمشاركة اللجان المشرفة على البطولة، وتم التأكيد على أخذ الجاهزية والاستعداد لتنظيم هذه البطولة التي تحظى بدعم ومتابعة من قائد عام شرطة رأس الخيمة.