نصف ماراثون رأس الخيمة 10 فبراير

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لنصف ماراثون رأس الخيمة انطلاق النسخة 11 من السباق 10 فبراير الجاري، بمشاركة 3500 عداء يمثلون أكثر من 80 دولة تضم نخبة من العدائيين العالميين، وبرعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

يحمل نصف ماراثون رأس الخيمة في نسخته 11 الكثير من المفاجآت والمشاركات، حيث سيتم نقل مكان انطلاقة وختام السباق من المنطقة السابقة أمام مركز منار التجاري إلى منطقة كورنيش القواسم، وسيوجد في الماراثون أبطال أولمبيون وأصحاب أرقام قياسية.

وتم تصنيف السباق من قبل الخبراء العالميين كثاني أفضل نصف ماراثون على مستوى العالم وأحد أسرع السباقات عالمياً من حيث الأهمية والقوة وحجم المشاركة، وتبلغ مجموع جوائز السباق أكثر من مليون درهم.

ويقام الحدث هذا العام تحت رعاية حكومة رأس الخيمة متمثلة في سلطة ميناء صقر بالإضافة إلى راك هوسبيتلتي ومجموعة حكايات وهيئة رأس الخيمة للسياحة، ويرأس اللجنة المنظمة للسباق ناصر سالم مردد ونائب رئيس اللجنة ومنسق عام نصف الماراثون عارف الهرنكي.

ويصاحب الحدث العالمي فعاليات عدة للعائلات والأطفال كما ستكون هناك شاشات عرض عملاقة على كورنيش القواسم لمتابعة السباق لحظة بلحظة، وسيعلن عن كل التفاصيل في مؤتمر صحفي كبير يوم الخميس 9 فبراير.

وأكد ناصر سالم مردد أن اللجنة المنظمة ستحافظ على الصورة التي يخرج بها نصف الماراثون سنوياً، وسط هذه المشاركة الكبيرة، بالإضافة إلى تأمين مسار السباق، والذي يمتد لمسافة 21 كيلومتراً، وأضاف أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يحرص على متابعة عمل اللجنة المنظمة للبطولة سنوياً، وهو ما يكون السبب الرئيس، والدافع لتحقيق النجاح المتتالي.

وشكر عارف الهرنكي نائب رئيس اللجنة المنظمة منسق عام الحدث العالمي جميع اللجان والمؤسسات الحكومية التي ستشارك في نجاح هذا الحدث المرتقب سواء كانت شرطة رأس الخيمة أو الأشغال والبلدية ووزارة الصحة قد تم التنسيق معها للخروج بالحدث بالشكل المطلوب عالمياً، كما توجه بالشكر إلى الرعاة الرسميين للحدث العالمي ووسائل الإعلام المختلفة لاهتمامها بالحدث الكبير.