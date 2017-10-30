الرميثي يتصدر فرسان الفئة الكبرى

دبي (الاتحاد)

أحرز الفارس محمد شافي الرميثي بالجواد «ليكاندو»، من نادي تراث الإمارات، جائزة المركز الأول في شوط الفئة الكبرى على حواجز تراوح ارتفاعها بين (130 ـ 140) سم، والتي أقيمت الخميس، في افتتاح منتجع ونادي الحبتور للبولو بدبي، والذي استضاف منافسات الأسبوع الرابع لدوري قفز الحواجز برعاية لونجين وإشراف اتحاد الفروسية.

وفي منافسات شوط الفرسان من الفئة الوسطى، على حواجز تراوح ارتفاعها بين (130 ـ 135) سم، حسم الفارس الشيخ علي بن جمال النعيمي بالجواد «سيلتك» من نادي الشارقة للفروسية اللقب، وتصدر الفارس علي حمد الكربي بالجواد «اير أوكرين»، من نادي الشارقة للفروسية، فئة الجونيور على حواجز تراوح ارتفاعها بين (115 ـ 125) سم، وفي فئة الخيول الصغيرة تصدرت الفارسة تينا لوند بالفرس «بيوند فلو دانسنج كيه» من نادي الشارقة للفروسية أيضاً.وأحرز الفارس محمد شافي الرميثي، من نادي تراث الإمارات، المركزين الأول والثاني في الشوط المفتوح، على حواجز تراوح ارتفاعها بين (125 ـ 135) سم، وتمكن الرميثي بصحبة الفرس «دوكسين بي» من الظفر بجائزة المركز الأول، بعد تسجيل الزمن الأفضل وبلغ (57.34) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني بالجواد «ليكاندو»، بعد إتمام الجولة معه في زمن بلغ (58.98) ثانية، ونجح الفارس هشام غريب بالجواد «دماسكوس سكاي»، من إسطبلات آل علي، في إحراز الفوز في شوط الفئة الصغرى.