بطولة «أم الإمارات» لجو جيتسو السيدات الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تنطلق الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات لجو جيتسو السيدات لموسم 2017-2018، الجمعة المقبل في «آيبيك أرينا» بمدينة زايد الرياضية.

وقد أغلق باب التسجيل أمس للاعبات ما فوق الأربعة عشر عاماً من العمر من فئات الأشبال والناشئين والمحترفين، ولجميع ألوان الأحزمة، وتقام الجولة كسابقتها وفق استعدادات خاصة تتوافق مع طبيعتها، حيث تقتصر المشاركة على اللاعبات الإماراتيات، وبحضور جماهيري نسائي فقط، كما جرى اختيار طاقم للتحكيم وطواقم طبية وفنية من السيدات خصيصاً لهذه البطولة، حيث صممت البطولة تقديراً لمكانة المرأة على الساحة الرياضة الوطنية، وللتعرف على مميزات رياضة الجو جيتسو التي لا تتسم بالعنف، وإنما تعتمد على تحقيق التناغم الأمثل بين العقل والجسم. وتشهد البطولة في دورتها الثانية هذا الموسم ارتفاعاً في نسب التسجيل والمشاركة، الأمر الذي يعكس الحضور المتنامي للمرأة الإماراتية على الساحة الرياضية ويتماشى مع أهداف اتحاد الجو جيتسو بشكل خاص للموسم الحالي، وهو ما أطلق عليه «عام المرأة».

الإقبال الكبير لم يكن غريباً على بنت الإمارات التي أثبتت وجودها في بطولة آسيا بفيتنام، وبطولة ألعاب الصالات الآسيوية في تركمانستان، ثم بطولة العالم للأشبال في مونتينيجرو، وبطولة أم الإمارات في جولتها الأولى، وأخيراً كانت مشاركتها في بطولتي العين للناشئين والمحترفين اللتين أقيمتا في أكتوبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى الأداء المتميز الذي قدمته المشاركات في الجولة الأولى من النسخة الثانية من البطولة، والذي يعكس الخبرة التي اكتسبنها منذ انطلاق النسخة الأولى في الموسم الماضي، وكذلك الإقبال الجماهيري الواسع من السيدات اللاتي قدمن لتشجيع اللاعبات المتميزات، الأمر الذي يؤكد على الحضور الكبير لرياضة الجو جيتسو بين مختلف فئات المجتمع والمهتمين من السيدات.

وتوجهت سميرة الرميثي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والقيادة الرشيدة على دعمهم المستمر لمثل هذه الفعاليات الرياضية، قائلة: «الجولة الثانية تأتي في إطار أهدافنا الرامية إلى نشر ثقافة رياضة الجو جيتسو في المجتمع، والتي لا تقتصر على الذكور فقط، وإنما تفتح المجال أمام الإناث لإثبات قدراتهن الرياضية المتفردة». وأكدت فاطمة الظاهري مشرفة قسم السيدات في الإدارة الفنية بالاتحاد: «أن بنت الإمارات أثبتت جدارتها واستحقاقها لشتى أنواع الدعم والتقدير في كل المجالات، ولقد رأينا المستويات الاحترافية التي قدمتها اللاعبات الإماراتيات خلال المنافسات السابقة، مما يدعم توجه الاتحاد بترسيخ هذه الرياضة من خلال الفعاليات التي تهتم بشكل خاص بالسيدات، والتي من شأنها تعزيز ورفع اهتمامهن بالرياضة وتشجيعهن على المشاركة بشكل فاعل في كل المحافل الرياضية». وتهدف البطولة إلى توسيع دائرة المشاركة والاستفادة من تلك الرياضة التي تنعكس نتائجها على الكثير من نواحي الحياة، ومن بينها اتباع أسلوب حياة أكثر انضباطاً وصحة، وتشجيع الأمهات على مشاركة أبنائهن وبناتهن بالشغف تجاه هذه الرياضة الواعدة، وذلك بما ينسجم مع رؤية اتحاد الإمارات للجو جيتسو الرامية إلى بناء نماذج ملهمة تكون قدوة للأجيال الصاعدة ضمن مجتمع يقدر أهمية الرياضة. وأشاد اتحاد الجو جيتسو بالدعم الذي قدمته الجهات الراعية للبطولة ممثلة بشركة مبادلة للاستثمار، وأبوظبي للإعلام، والاتحاد للطيران، ووزارة الداخلية، وبنك أبوظبي الإسلامي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وبالمز الرياضية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجلس أبوظبي الرياضي، وآفاق للتمويل، ولوزان للأزياء، ومجموعة الخاجة القابضة، والسيف الماسي، ومجموعة الصقر المتحدة، بالإضافة لجريدة الاتحاد. وجدير بالذكر، أن بطولة أم الإمارات تتألف من ثلاث جولات للموسم الحالي 2017-2018، وهو ما أطلق عليه الاتحاد اسم «عام المرأة»، والذي يهدف من خلاله لتكريم المرأة الإماراتية وتأهيلها لرياضة الجو جيتسو، ورفد المنتخب الوطني بلاعبات من جميع الأعمار، وتخصيص بطولات محلية للمرأة وتشجيع مشاركتها في المحافل والبطولات الدولية، حيث أثبتت قدرتها على تحقيق أعلى وأفضل النتائج في البطولات الدولية.

يذكر أن الاتحاد يستعد لثلاث بطولات في نوفمبر، من ضمنها الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات، بالإضافة إلى الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للأندية، السبت المقبل، بينما من المقرر إقامة بطولة الشهيد يومي 24 و25، وفي ديسمبر المقبل تقام بطولة دبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو يومي الثامن والتاسع، والجولة الثالثة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة 23 ديسمبر المقبل.