34 ميدالية لأبطال الإمارات في بطولة البحرين للجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

حلق أبطال الإمارات بالصدارة والمركز الأول في بطولة البحرين الوطنية لمحترفي الجو جيتسو، إحدى الجولات التأهيلية لعالمية أبوظبي، بعد أن حصد أبطالنا 34 ميدالية ملونة، بواقع 17 ذهبية و10 فضيات، و7 برونزيات، بإجمالي نقاط 3340 نقطة، أقيمت المنافسات في صالة نادي الرفاع أمس الأول، بمشاركة أندية وأكاديميات من الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وعمان، والعراق، ومصر، والأردن، وبيلاروسيا، وهولندا، وإيرلندا، وباكستان، وأستراليا، وإنجلترا، وأميركا، والبرازيل.

وتصدر نادي الوحدة أندية الدولة بـ 5 ذهبيات، و4 فضيات، و5 برونزيات، وبعدد نقاط إجمالية 1380 نقطة، فيما جاء الجزيرة في المركز الثاني بـ 6 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية، وحل العين في المركز الثالث برصيد 4 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية، وحقق نادي عجمان ذهبيتين بـ 240 نقطة.

وتكتسب البطولة قيمتها لعدة أسباب في مقدمتها المنافسة الشرسة القائمة بين أندية الدولة لاحتلال الصدارة والفوز بلقب أفضل نادٍ محلي مع التكريم على السجادة الحمراء في نهاية الموسم على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وأيضاً بالنسبة للاعبين الباحثين عن الصدارة في الترتيب العالمي بمجموع النقاط في كل فئة، فضلاً عن كونها فرصة للاستعداد بقوة لخوض منافسات الجولة الثالثة من بطولة أبوظبي جراند سلام التي ستقام في صالة كاريوكا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل.

من ناحيته، أكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو مسؤول ملف الأندية، أن أهم المكاسب في المرحلة الأخيرة تكمن في دخول الأندية على خط الإبداع مع الاتحاد والمدرسة، مشيراً إلى أن اشتعال المنافسة بين الأندية يصب في مصلحة المنتخبات بمختلف فئاتها، وأن الوحدة هي فرس الرهان في العام الأخير، حيث نجح الفريق في فرض واقع جديد على المشهد العام، من خلال أكاديميته المميزة، ونتائجه الجيدة في كل المسابقات المحلية والخارجية.