دبي (الاتحاد)

وقع ‬قطاع ‬التسجيل ‬والترخيص ‬التجاري ‬في ‬اقتصادية ‬دبي ‬اتفاقية ‬تعاون ‬مع ‬شركة ‬الوصل ‬لكرة ‬القدم ‬لدعم ‬وتسويق ‬الشباب ‬رواد ‬الأعمال ‬من ‬أصحاب ‬رخص ‬التاجر ‬الإلكتروني. ‬وبموجب ‬الاتفاقية ‬يقوم ‬نادي ‬الوصل ‬بتخصيص ‬مساحات ‬عرض «‬معرض» ‬لمنتجات ‬أصحاب ‬مشاريع ‬من ‬رخصة ‬التاجر ‬الإلكتروني ‬خلال ‬فترة ‬مباريات ‬النادي ‬في ‬مقره. ‬

وتأتي ‬هذه ‬المبادرة ‬في ‬إطار ‬حرص ‬القطاع ‬ونادي ‬الوصل ‬على ‬دعم ‬وتسهيل ‬مزاولة ‬واستدامة ‬الأعمال ‬لأصحاب ‬الرخص ‬التجارية ‬الإلكترونية، ‬الأمر ‬الذي ‬يعزز ‬من ‬القدرة ‬التنافسية ‬واستدامة ‬مشاريعهم ‬في ‬إمارة ‬دبي.

وتعنى مبادرة التاجر الإلكتروني بترخيص المشاريع التجارية، التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، الذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من: عمر المهيري، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي؛ ومحمد علي عامر، المدير التنفيذي في شركة الوصل لكرة القدم، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين من اقتصادية دبي، ونادي الوصل.

وتوفر رخصة التاجر الإلكتروني العديد من الامتيازات لأصحابها، ومن أبرزها معرفة تقييم المشترين له أو المستفيدين من خدماته وأي ملاحظات من قبلهم. ويسهل البرنامج إمكانية البحث عن المشروع من خلال نوع النشاط أو الاسم التجاري، وإمكانية وصول المشتري لجميع قنوات التواصل المسجلة في صفحة واحدة، وبالتالي فتح قنوات للوصول إلى عملاء جدد.